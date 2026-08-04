У релокованій Сіверськодонецькій лікарні відкрився «Простір турботи про ветеранів»

У 2022 році Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня змушена була залишити рідні стіни на Луганщині через повномасштабне вторгнення. Але команда зберегла головне — своє покликання допомагати та рятувати життя. У 2023 році медики відновили роботу на новому місці, у місті Українка на Київщині. Лікарня фактично починала з нуля: облаштовувала приміщення, повертала робочі процеси, шукала партнерів для ремонтів і закупівлі обладнання.

Зараз заклад надає якісну медичну допомогу, зокрема військовослужбовцям та ветеранам війни, які проходять лікування та реабілітацію. На базі лікарні відкрили новий «Простір турботи про ветеранів» — безбар’єрний осередок для Захисників і Захисниць, які отримали поранення, та їхніх родин.

✅ «Простір турботи про ветеранів» — це місце, де військові, ветерани, ветеранки та їхні родини можуть отримати необхідну інформацію, консультації й супровід безпосередньо під час відновлення. Тут працює фахівець із супроводу — ветеран із власним досвідом служби та відновлення, який допомагає зорієнтуватися в доступних можливостях та, за потреби, залучає інших спеціалістів — від юристів і психологів до соціальних працівників.

Інфраструктура та доступність осередку

Сам Простір зробили великим, функціональним і повністю безбар’єрним.

У спільній зоні пацієнти та фахівці можуть взаємодіяти, отримувати первинні консультації чи спілкуватися у комфортних умовах. Для індивідуальної роботи з ветеранами облаштовано окремий кабінет психолога. Крім того, приміщення повністю адаптоване для вільного пересування на кріслі колісному та оснащене спеціально облаштованою вбиральнею, що робить його доступним для кожного.

Гості заходу та обговорення ветеранської політики

На відкритті Простору були присутні Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та заступник Міністра Руслан Приходько, представники МОЗ України, директорка з комунікацій та зв’язків із громадськістю ПриватБанку Олеся Жулинська, голова Луганської ОДА — начальник ОВА Олексій Харченко, начальниця Сіверськодонецької МВА Сіверськодонецького району Луганської області Євгенія Бойко, секретарка Української міської ради Катерина Проценко, представниця Міжнародного фонду «Відродження» Ольга Гальченко, команда ГО «Спілка ветеранів та поранених військових “Міцні 300”», керівництво медичного закладу, ветерани та військовослужбовці.

До події також долучилися представники рад ветеранів Української та Обухівської громад: голова Ради ветеранів Української громади Тарас Рузин, Євгеній Обштир, Андрій Фомін та голова Ради ветеранів Обухівської громади Руслан Марущак.

Під час заходу учасники мали змогу поспілкуватися з Міністром та представниками місцевих органів самоврядування, обговорили потреби військовослужбовців і ветеранів під час лікування та реабілітації, складнощі, з якими сьогодні стикаються пацієнти, медичні працівники та громади, а також можливості подальшого розвитку підтримки на базі лікарні.

📢 «Під час лікування чи реабілітації військовослужбовці, ветерани та ветеранки мають думати насамперед про відновлення, а не про документи, довідки чи пошук потрібних сервісів. Державна підтримка має бути доступною саме там, де вона потрібна найбільше. Саме тому такі Простори є важливими – вони дозволяють отримати необхідну допомогу в одному місці, без зайвої бюрократії. Це не просто інфраструктурний проєкт, а важлива частина системної ветеранської політики, яка орієнтована на реальні потреби наших Захисників і Захисниць», — наголосив Віталій Кім.

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ℹ️ Проєкт «Простори турботи про ветеранів» реалізується Мінветеранів та МОЗ України у партнерстві з ГО «Спілка ветеранів та поранених військових «Міцні 300» за підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та операційної підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

👉 Також нагадаємо, що Луганська область отримала 12 пікапів від Управління міжнародного співробітництва Федерального агентства технічної допомоги Німеччини.