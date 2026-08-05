ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У Пентагоні заперечили дефіцит ракет для систем ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
У Пентагоні заперечили дефіцит ракет для систем ППО
Фото з відкритих джерел: очільник Пентагону Піт Гегсет.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет, не відповідають дійсності.

У Пентагоні заперечили дефіцит ракет для систем ППО 01
Скриншот офіційного допису в соцмережі X / Peter Brian Hegseth /

У своєму дописі він навів кадр телеканалу CNN із титром, у якому йшлося, що, за даними джерел, військові США витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО THAAD.

📢 «Цей титр не відповідає дійсності, CNN. Вам має бути соромно. Ми ще недостатньо ненавидимо ЗМІ, що поширюють фейкові новини», – наголосив Гегсет.

Публікації у ЗМІ та протистояння з Іраном

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час війни з Іраном США витратили майже 80% своїх ракет-перехоплювачів для ключової системи ППО.

У матеріалі зазначалося, що питання про запаси озброєнь знову спливло перед рішенням президента США Дональда Трампа про скасування нових ударів по Ірану, які він планував минулими вихідними.

👉 Також нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США мають достатньо боєприпасів, попри повідомлення про інтенсивне використання американського озброєння на Близькому Сході та занепокоєння щодо скорочення військових запасів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Маніпуляція: «Головним завданням нового керівництва армії стане посилення мобілізації, – Зеленський в інтерв’ю Sky News»

СТОПФЕЙК

Український експерт долучиться до розслідування падіння ракети у Польщі

ПОДІЇ

Безпека морських шляхів у Чорному морі: ОАЕ можуть залучитися до підтримки України

ВАЖЛИВО

Пашинян оголосив про відставку уряду Вірменії

ПОЛІТИКА

В Україні з 1 жовтня скасують воєнні послаблення щодо маркування продуктів

ВЛАДА

ЄС змінив правила тимчасового захисту для чоловіків із України

СУСПІЛЬСТВО

Українські АЗС та ліміти на дизель, що відомо

СУСПІЛЬСТВО

ВПО з Луганщини в Умані забезпечили гуманітарними наборами та вирішили нагальні питання

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 193 бойові зіткнення, на Покровському напрямку відбито 23 атаки ворога – Генштаб

ВІЙНА

Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів на окупованих територіях за 72 години

ПОДІЇ

Обстріл Одеської області: удар по транспортній інфраструктурі

ВІЙНА

США та Ізраїль обговорюють запровадження сухопутної блокади Ірану

ПОЛІТИКА

У Молдові запровадили обмеження на використання води через обміління Дністра

ПОДІЇ

Нарада послів – 2026 розпочалася у Києві

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Львову: рятувальну операцію завершено

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип