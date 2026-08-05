У Пентагоні заперечили дефіцит ракет для систем ППО

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет, не відповідають дійсності.

У своєму дописі він навів кадр телеканалу CNN із титром, у якому йшлося, що, за даними джерел, військові США витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО THAAD.

📢 «Цей титр не відповідає дійсності, CNN. Вам має бути соромно. Ми ще недостатньо ненавидимо ЗМІ, що поширюють фейкові новини», – наголосив Гегсет.

Публікації у ЗМІ та протистояння з Іраном

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час війни з Іраном США витратили майже 80% своїх ракет-перехоплювачів для ключової системи ППО.

У матеріалі зазначалося, що питання про запаси озброєнь знову спливло перед рішенням президента США Дональда Трампа про скасування нових ударів по Ірану, які він планував минулими вихідними.

👉 Також нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США мають достатньо боєприпасів, попри повідомлення про інтенсивне використання американського озброєння на Близькому Сході та занепокоєння щодо скорочення військових запасів.