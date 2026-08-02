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Українські АЗС та ліміти на дизель, що відомо

Денис Молотов
Денис Молотов
Українські АЗС та ліміти на дизель, що відомо
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українські заправки, начебто, почали вводити ліміти на продаж дизельного пального – до 50-100 літрів на одного клієнта. Такі обмеження найчастіше з’являються на трасових АЗС, де активно заправляються водії вантажівок. Про це повідомило видання Дело.

Зокрема, в матеріалі йшлось, що ліміт у 100 літрів уже діє на низці станцій мережі ОККО. Причина в тому, що роздрібні ціни майже зрівнялися з оптовими. Через це далекобійникам стало вигідніше заправлятися безпосередньо на АЗС, а не закуповувати паливо на нафтобазах.

Причини стримування продажів та логістичні проблеми

Заправки, начебто, обмежують відпуск палива, щоб запаси не виснажувалися швидше, ніж їх встигають відновлювати. Дефіцит пов’язують зі скороченням імпорту, обмеженою пропозицією в Європі та обмілінням Дунаю, через яке ускладнилися річкові поставки.

Повного припинення продажів дизеля поки не прогнозують. Однак на окремих АЗС паливо може періодично закінчуватися.

⚠️ Заперечення обмежень
Українські АЗС та ліміти на дизель, що відомо 01
Скриншот з соцмереж / 02.08.2026

Зранку 2 серпня українські ЗМІ поширили інформацію про нібито введені обмеження на продаж пального на заправках, але вона не відповідає дійсності. Про це повідомляє офіційна сторінка мережі ОККО у Facebook.

Зокрема, ОККО офіційно спростувала чутки про введення обмежень на заправку дизельного пального в баки автомобілів, але уточнила, що певні ліміти діють лише на відпуск пального в каністри.

Причини появи чуток та ситуація в інших мережах

Чутки у ЗМІ та Telegram-каналах виникли на тлі новин про те, що деякі інші українські мережі справді почали впроваджувати обмеження на продаж дизеля через тимчасовий дефіцит ресурсу та зростання цін.

За інформацією паливних експертів, обмеження діють у таких мережах, як ESKO (до 50 л), 24/7 (до 100 л) та Chipo (до 150 л). Ліміти здебільшого стосуються заправок у сільській місцевості та на магістральних трасах.

Причини зростання цін на ринку

До 31 липня середня ціна дизельного палива в Україні зросла до 90,55 гривні за літр.

Як повідомлялось, протягом тижня в Україні стрімко дорожчає пальне. Ріст цін на автозаправних станціях обумовлений гострим дефіцитом ресурсів, логістичними проблемами через російські атаки у Чорному морі та введенням нових екологічних стандартів.

👉 Також нагадаємо, що енергетична система України готується до пікових навантажень, які очікуються на початку серпня через прогнозовану аномальну спеку. У разі необхідності НЕК «Укренерго» може застосувати графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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