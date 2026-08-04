Авіаудар по Краматорську: багато поранених, триває рятувальна операція

Вранці у вівторок російські агресори кинули дві авіабомби на місто Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомила місцева ОВА у вівторок, 4 серпня.

Відразу було відомо про чотирьох постраждалих, але згодом їх кількість зросла спочатку до 22, а станом на 15:45 — до 24 поранених громадян.

📢 «росіяни скинули в центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо», – йдеться у початковому повідомленні.

В ОВА підкреслили, що залишатися в області небезпечно, та закликали громадян евакуюватися.

❗Масштаби руйнувань та перебіг рятувальних робіт

росіяни скинули на місто дві авіабомби й влучили у багатоповерхівку. На місці влучання триває ліквідація наслідків обстрілу та пошуково-рятувальна операція.

Станом на 15:45 відомо про пошкодження 6 багатоповерхівок, 2 закладів освіти, банку, пошти, 4 торгових об’єктів, 8 легковиків та об’єктів інфраструктури. Остаточні наслідки обстрілу наразі встановлюються.

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👉 Нагадаємо

Раніше у вівторок росіяни вдарили ракетами «Онікс» по передмістю Одеси. Там постраждали троє людей, а також було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Перед цим стало відомо, що внаслідок ударів російських керованих авіабомб по Сумах загинули двоє дітей та літня жінка.