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Кабмін організовує зустрічі з бізнесом після масованої атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабмін організовує зустрічі з бізнесом після масованої атаки 05
Фото: наслідки російської масованої атаки на Київщину / ДСНС України / 05.08.2026

Кабінет міністрів організує зустрічі з бізнесом для забезпечення безперервної роботи логістичних і торгових компаній. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм після російської масованої атаки в середу, 5 серпня.

📢 «росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм!», – написав він.

Корецький зазначив, що уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор.

Прем’єр повідомив, що Міністерство економіки та довкілля вже отримало відповідні доручення.

Масштаби руйнувань та наслідки масованого удару

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська запустили по Україні 28 балістичних ракет і 115 дронів різних типів. Головною ціллю стали Київ і Київська область. Підрозділи ППО перехопили більшість БпЛА, але не змогли збити жодної балістичної ракети.

Станом на зараз відомо про 17 загиблих і понад 40 поранених. Внаслідок ворожих ударів постраждали об’єкти провідних українських компаній, зокрема Епіцентр, Нова пошта, Розетка, Сільпо, Фоззі та інших.

👉 Також нагадаємо, що на фронті за минулу добу сталося 259 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках – понад чверть, окупанти запустили понад 10 тисяч дронів-камікадзе і 295 КАБів.

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