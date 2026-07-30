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Дрон рф атакував автомобіль у Білозерці: загинули двоє людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрон рф атакував автомобіль у Білозерці: загинули двоє людей
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська вранці 30 липня атакували безпілотником цивільний автомобіль у селищі Білозерка Херсонської області. Внаслідок удару загинули двоє місцевих жителів — жінка та 62-річний чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За словами очільника ОВА, атака сталася близько 11:20. Безпілотник влучив у цивільний автомобіль.

📢 «російські терористи вбили ще двох людей у Білозерці. Близько 11:20 окупанти атакували безпілотником автівку, в якій їхали двоє місцевих жителів», — повідомив Олександр Прокудін.

За офіційною інформацією, безпілотник влучив у заднє скло автомобіля. Внаслідок удару жінка загинула на місці. Її особу наразі встановлюють. 62-річного чоловіка медики намагалися врятувати, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.

росія продовжує атакувати цивільний транспорт

29 липня російські війська атакували дроном хлібовоз у Центральному районі Херсона. Унаслідок удару загинув водій транспортного засобу.

Раніше також повідомлялося про атаку FPV-дрона на цивільний автомобіль у Харківській області, внаслідок якої загинули дві жінки.

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