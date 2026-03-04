ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Знищено російський газовий танкер Arctic Metagaz: рф звинуватила Україну

Денис Молотов
Знищено російський газовий танкер Arctic Metagaz: рф звинуватила Україну
Фото: рештки танкера Arctic Metagaz / t.me/ssternenko / 04.03.2026.

Країна-агресор росія визнала, що її газовий танкер Arctic Metagaz був атакований у Середземному морі і звинуватила в цьому Україну. Відповідну заяву оприлюднив російський мінтранс у середу, 4 березня.

📢 У повідомленні зазначається: «3 березня в безпосередній близькості від територіальних вод держави-члена Євросоюзу Республіки Мальта здійснено атаку на російське судно — газовоз Arctic Metagaz. Танкер прямував із вантажем, оформленим за всіма міжнародними правилами, з порту Мурманськ. Напад на нього скоєно з узбережжя Лівії безекіпажними катерами України».

За версією російської сторони, рятувальні служби Мальти та рф діяли узгоджено і змогли врятувати всіх 30 громадян росії, які перебували на борту судна Arctic Metagaz.

☝️ У москві інцидент назвали «актом міжнародного тероризму та морського піратства» і заявили про нібито «грубе порушення основних норм міжнародного морського права».

На росії також висловили думку, що влада держав-членів Євросоюзу «потурає подібним злочинним діям», і заявила про очікування «оцінки міжнародної спільноти».

Тим часом блогер і радник міністра оборони України Сергій Стерненко оприлюднив у Telegram фото атакованого Arctic Metagaz.

📢 «Ексклюзив. російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню. Звісно ж, ви на це не донатили ніколи. Тому продовжуйте НЕ донатити», – написав він.

Раніше повідомлялося, що в Середземному морі загорівся російський танкер Arctic Metagaz, який перевозив зріджений природний газ. Судно перебуває під санкціями США та Великої Британії. Тоді серед можливих причин інциденту називали атаку морського дрона.

