ЄС готує повну заборону морських послуг для російських нафтових танкерів

Європейський Союз розглядає пропозицію щодо повної заборони морських послуг для російських нафтових танкерів у межах подальшого посилення санкційного тиску на російську федерацію. Про це заявила речниця Європейської комісії Паула Пінью, повідомляє Укрінформ.

☝️ За її словами, у Брюсселі переглянули оцінку ризиків для глобальної стабільності нафтового ринку. Саме ці ризики раніше стали причиною того, що ЄС обмежився запровадженням цінового ліміту на російську нафту, а не повною забороною морських послуг для танкерів рф.

📢 «Це очевидне посилення санкцій. Досі, навіть з урахуванням обмеження цін, експорт російської нафти залишався можливим. У разі запровадження заборони на морські перевезення будь-який експорт нафти з росії стане значно складнішим. Саме в цьому полягає логіка такого кроку, не вдаючись наразі у деталі», – пояснила Пінью.

🚢 Також у Європейській комісії підтвердили намір вести консультації з країнами G7, аби домогтися узгодженої позиції щодо повної заборони морських послуг для російських нафтових танкерів. У ЄС вважають, що лише спільні дії дозволять зробити санкції справді ефективними.

Водночас представники Єврокомісії утрималися від розкриття конкретних деталей 20-го пакета санкцій, ухвалення якого очікується найближчим часом.

Наразі ЄС формально дозволяє надання морських послуг російським танкерам. Однак лише у випадках, коли нафта продається в межах цінового ліміту, встановленого країнами G7.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія звернулася до партнерів по G7 із пропозицією підтримати повну заборону морських перевезень російської нафти.

У п’ятницю Брюссель також презентував проєкт 20 пакета санкцій Євросоюзу проти рф, який охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. В енергетичному блоці документа передбачено саме повну заборону морських послуг для російської сирої нафти.