Масштабний удар по енергетиці окупантів: уражено 16 підстанцій

Новий рід військ Збройних Сил України здійснив серію успішних операцій проти логістичного та енергетичного забезпечення російських окупаційних військ. Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ за два дні уразили шістнадцять електричних підстанцій на тимчасово захоплених територіях на півдні України, десять із них – у тимчасово окупованому Криму. Про це 5 липня повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді. Операції охопили кілька тимчасово окупованих областей та Кримський півострів.

📢 «Аналоговнєтні технології без розетки звісно трохи працюватимуть на генчику (на генераторі – ред.), але то не перспективно. Дивитися ж соловйова “про побєду” стає технічно складно, реальність вимикає пропаганду», – повідомив Роберт «Мадяр» Бровді.

Перелік уражених об’єктів окупаційної інфраструктури

Ураження інфраструктурних об’єктів здійснювалося кількома профільними підрозділами СБС. Фахівці застосували далекобійні ударні безпілотні авіаційні комплекси для нейтралізації наступних цілей:

Об’єкти у тимчасово окупованому Криму:

Електропідстанція ПС 110 кВ «Ковильне» (нп Ковильне) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Ковильне) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 110 кВ «Степне» (нп Степне) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Степне) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 35 кВ «Яни Капу» (нп Яни Капу) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Яни Капу) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 110 кВ «Трактове» (нп Трактове) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Трактове) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 110 кВ «Нива» (нп Нива) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Нива) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 35 кВ «Слов’янське» (нп Слов’янське) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Слов’янське) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 110 кВ «Зимне» (нп Зимне) — уражена силами 412 ОБр СБС «Nemesis»;

(нп Зимне) — уражена силами 412 ОБр СБС «Nemesis»; ПС 220 кВ «Бахчисарай» (нп Бахчисарай) — уражена силами 412 ОБр СБС «Nemesis»;

(нп Бахчисарай) — уражена силами 412 ОБр СБС «Nemesis»; ПС 110 кВ «Саки» (нп Саки) — уражена силами 1 ОЦ СБС;

(нп Саки) — уражена силами 1 ОЦ СБС; ПС 330 кВ «Західно-Кримська» (нп Кар’єрне) — уражена силами 1 ОЦ СБС.

Об’єкти у Херсонській області:

ПС 150 кВ «Генічеськ» (нп Генічеськ) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Генічеськ) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; ПС 150 кВ «Овер’янівка» (нп Овер’янівка) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

(нп Овер’янівка) — уражена силами 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птахи Мадяра»; Електропідстанція (трансформатор) (нп Преображенка) — уражена силами 20 ОБр СБС «K-2».

Об’єкти у Луганській області:

Електропідстанція (трансформатор) (нп Лозівський) — уражена силами 20 ОБр СБС «K-2»;

(нп Лозівський) — уражена силами 20 ОБр СБС «K-2»; Електропідстанція (трансформатор) (нп Покровське) — уражена силами 20 ОБр СБС «K-2».

Об’єкти у Запорізькій області:

Електропідстанція (трансформатор) (нп Нововасилівка) — уражена силами 412 ОБр СБС «Nemesis».

Загалом протягом 1-5 липня Птахи СБС уразили 37 енерговузлів на тимчасово захоплених територіях на півдні України. Наслідки цих атак суттєво впливають на стабільність забезпечення військових баз та оборонних підприємств ворога.

Ліквідація резервів рф

Енергетичні удари є складовою частиною ширшої кампанії Сил оборони України з демілітаризації окупованих територій та знищення логістичних шляхів.

Нагадаємо, підрозділ Сил оборони України у ніч на 5 липня уразили аеродром Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Також уражені два автомобільні мости і три склади боєприпасів російських загарбників. Пошкодження мостових переходів ускладнює оперативне маневрування військ ворога.

Крім того, українські сили продовжують нівелювати технологічні спроможності окупантів. Також повідомлялося, що Сили оборони завдали авіаудар по мікрорайону Покровська, де фіксується робота російських інструкторів центру «Рубікон», які готували екіпажі БпЛА. Бойова робота українських підрозділів триває планово на всіх ділянках фронту.