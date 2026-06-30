Єврокомісія надала 3,9 млрд євро Україні на дрони

Європейська комісія офіційно розпочала процес виділення значних фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення українського оборонно-промислового комплексу та технологічного потенціалу. Зокрема, Єврокомісія почала виплату 3,9 мільярда євро Україні. Ці кошти є частиною першого великого траншу загальним обсягом приблизно 6 мільярдів євро, який цільовим призначенням виділяється виключно для масованої закупівлі сучасних безпілотних літальних апаратів. Про це у вівторок, 30 червня, повідомила пресслужба ЄК.

📢 «Винахідливість України лежить в основі її успіху в протистоянні повномасштабному вторгненню росії. Ми хочемо підтримати цю винахідливість. Сьогодні ми виділяємо перший транш у розмірі 3,9 млрд євро на передові технології безпілотників для зміцнення оборони України. І далі буде ще більше. Ці інвестиції допоможуть Україні захистити громадян, захистити суверенітет і зміцнити безпеку Європи. Європа твердо стоїть на боці України стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та міцного миру», — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У профільному відомстві офіційно уточнили, що всі подальші заплановані фінансові платежі будуть безперервно здійснюватися вже найближчими днями, доки сума першого спеціалізованого траншу на дрони не буде повністю та сукупно покрита відповідно до офіційних запитів та потреб української сторони.

Інструмент Ukraine Support Loan та надходження до бюджету

Паралельно з європейськими партнерами факт успішного перерахування коштів підтвердили й в українському уряді. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі, що до спеціального фонду державного бюджету нашої країни вже фізично надійшло чергове фінансове підкріплення від Європейського Союзу у розмірі 3,9 мільярда євро.

Вона окремо підкреслила, що це перший транш саме прямої оборонної підтримки, який Київ отримує у межах абсолютно нового міжнародного фінансового інструменту під назвою Ukraine Support Loan.

Юлія Свириденко також нагадала широкій громадськості, що дещо раніше, а саме 25 червня, від Євросоюзу надійшло 3,2 мільярда євро, які призначалися безпосередньо для загальної бюджетної підтримки у межах цієї ж кредитної угоди. Таким чином, сумарний та загальний обсяг фінансових коштів, які наразі реально отримала Україна за цим дієвим фінансовим інструментом, уже офіційно становить 7 мільярдів євро.

Стратегічний кредит від Європейського Союзу

Як відомо, раніше, 23 квітня, Європейський Союз ухвалив остаточне консолідоване рішення щодо схвалення стратегічного макрофінансового кредиту для України на загальну колосальну суму 90 мільярдів євро. За офіційними умовами підписаних угод, усі поточні та майбутні виплати за цим великим кредитом повністю покриватимуться за рахунок спільного довгострокового бюджету ЄС.

Окремо прописано важливу юридичну умову погашення заборгованості: Україна зможе остаточно повернути та погасити цей кредит лише після того, як росія у повному обсязі виплатить усі визначені міжнародними судами контрибуції та репарації за збитки, завдані під час ведення агресивної війни.