Внаслідок ракетного удару по Ізюму зруйновано АЗС, загинула людина

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об’єкти цивільної та логістичної інфраструктури в Харківській області. У місті Ізюм на Харківщині російські війська атакували автозаправну станцію. Внаслідок ракетного удару загинув чоловік. Про це повідомили у ДСНС у неділю, 5 липня.

На місце події для ліквідації масштабного займання негайно виїхали екстрені служби регіону.

Наслідки влучання та робота рятувальних підрозділів

Вибух спричинив значні руйнування споруд об’єкта та займання пального. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій оприлюднили деталі з місця події.

📢 «Вдень ворог завдав ракетного удару по місту Ізюм. Внаслідок удару зруйновано будівлю АЗС, виникла пожежа. Горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі», – зазначили у повідомленні.

За попередніми даними, загинув чоловік, також є постраждалі. Інформація про точну кількість поранених та ступінь важкості їхніх травм наразі оновлюється медиками.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися оперативні підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади. Пожежу вдалося локалізувати, загрозу подальшого поширення вогню на сусідні будівлі ліквідовано.

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Систематичні атаки на інфраструктуру Харківської області

Протягом дня під ударами ворожих безпілотних літальних апаратів та ракетного озброєння опинилися й інші населені пункти області. Обстріли зафіксовані у кількох районах.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували дронами Богодухів на Харківщині. Унаслідок удару загинули двоє людей. Влучання також призвели до пошкоджень цивільних споруд та приватного майна громадян.

Окрім цього, об’єкти паливної інфраструктури обласного центру також зазнали атак з повітря. Також повідомлялося, що по автозаправці в Індустріальному районі Харкова вдарив російський дрон типу «Молнія». Унаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Потерпілій було оперативно надано необхідну психологічну та медичну допомогу на місці події. Фіксація воєнних злочинів триває.