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У Таїланді 11-річний хлопчик на автомобілі збив колону монахів

Денис Молотов
Денис Молотов
У Таїланді 11-річний хлопчик на автомобілі збив колону монахів
Фото з відкритих джерел / Таїланд / ДТП

На північному сході Таїланду сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пішоходів. Неповнолітній водій наїхав на групу буддійських монахів, які йшли дорогою під час паломництва. Як повідомляє CNN, унаслідок аварії загинули вісім людей.

Ще 14 монахів отримали травми різного ступеня важкості. Наразі четверо постраждалих перебувають у критичному стані під наглядом медиків.

Трагедія сталася в провінції Мукдахан, приблизно за 600 кілометрів від Бангкока. Група з 35 монахів вирушила у 260-кілометрову прощу до провінції Убонратчатхані. Піша хода завершилася майже одразу після старту.

Інцидент зафіксували технічні засоби контролю. Вже за пів години після початку маршруту в них врізався пікап. Камери спостереження зафіксували, що монахи рухалися колоною узбіччям у момент наїзду. Водій транспортного засобу не встиг вчасно загальмувати або звернути.

П’ятеро монахів загинули на місці події від отриманих травм. За життя інших паломників боролися лікарі, проте врятувати всіх не вдалося. Ще троє померли в лікарні через тяжкий стан.

Розслідування поліції та питання відповідальності

На місце аварії оперативно прибули екстрені служби та представники правоохоронних органів. Поліція розпочала збір доказів та встановлення причин ДТП.

За даними поліції, хлопчик без дозволу взяв автомобіль батьків, не впорався з керуванням і з’їхав з дороги. Правоохоронці вилучили автомобіль для експертизи та з’ясовують усі обставини аварії. Наразі тривають необхідні процесуальні дії з винуватцем трагедії. Хлопчика затримали, його допитають за участю представників служби захисту дітей.

Окрему увагу слідство приділить діям дорослих, які відповідали за збереження ключів від транспортного засобу. Також поліція встановлює відповідальність батьків за те, що дитина отримала доступ до автомобіля.

Заклик медиків до місцевої громади

Усіх травмованих паломників було екстрено госпіталізовано до найближчого медичного закладу. Лікарі продовжують надавати їм необхідну екстрену допомогу та борються за життя пацієнтів у критичному стані.

Через велику кількість поранених у лікарні виникла потреба в додаткових медичних ресурсах. Лікарня Мукдахана звернулася до місцевих жителів із проханням терміново здати кров для допомоги постраждалим. Поточна ситуація перебуває під контролем місцевої влади.

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