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На потреби Сил оборони Луганщина спрямувала ще майже 94 мільйони гривень

Денис Молотов
Денис Молотов
На потреби Сил оборони Луганщина спрямувала ще майже 94 мільйони гривень
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Релоковані громади Луганської області продовжують залишатися надійним тилом для українських захисників, системно спрямовуючи бюджетні ресурси на забезпечення військових підрозділів на передовій.

Рада оборони Луганської області детально розглянула пропозиції спеціалізованої робочої групи «Прозорість та підзвітність» щодо виділення чергової фінансової субвенції з місцевих бюджетів. Ці кошти підуть на придбання сучасних логістичних та евакуаційних наземних роботизованих комплексів, безпілотних літальних апаратів (БпЛА), засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та транспортних засобів для потреб української армії.

Загалом на розгляд Ради оборони надійшло 19 офіційних заявок від різних підрозділів Сил оборони на загальну суму 122,8 млн гривень. За результатами аналізу ефективності та прозорості, до фінансування було офіційно затверджено 13 найбільш пріоритетних запитів загальною вартістю 93,8 млн гривень.

📢 «Від початку року на потреби Сил оборони Луганщина спрямувала понад 700 млн грн», — підкреслив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, оцінюючи внесок регіону у наближення перемоги.

Цільова допомога: дрони, робототехніка та засоби зв’язку

Новий пакет допомоги дозволить суттєво посилити технічні спроможності багатьох з’єднань, які ведуть запеклі бої на лінії зіткнення:

  • 24-й окремий штурмовий полк «Айдар» отримає нову партію дефіцитних розвідувальних квадрокоптерів «DJI Mavic 3 ТА» та вітчизняних БпЛА «Дзиґа-13ДОЦ».
  • 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса буде забезпечений новітніми безпілотними наземними роботизованими комплексами «Вожак» та «Буревій».
  • 18-та Слов’янська бригада Національної гвардії України отримає сучасні пристрої для створення радіоелектронних завад (окопний РЕБ) та транспортних засобів.
  • 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» за кошти субвенції придбає нове високотехнологічне телекомунікаційне обладнання.
  • 762-га окрема бригада охорони Державної спеціальної служби транспорту буде підсилена інтегрованими комплексами професійного відеоспостереження.
  • 3-тє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях отримає відеозаписуючі пристрої та спеціальні транспортні засоби для виконання оперативно-бойових завдань.
Посилення мобільності ЗСУ у зоні бойових дій

Окрему увагу під час засідання приділили забезпеченню військових надійними колесами для швидкого переміщення у зоні ведення активних бойових дій. Цільові фінансові субвенції на безпосереднє придбання транспортних засобів отримають 16-й армійський корпус та 153-тя окрема механізована бригада ЗСУ.

Крім того, технічний автопарк зможуть оновити військова частина Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) та Територіальне управління Державного бюро розслідувань, яке наразі релоковане та розташоване у місті Краматорськ Донецької області.

Виділення коштів відбувається під суворим контролем громадськості, що гарантує цільове використання кожної гривні з бюджетів громад.

👉 Також нагадаємо, що перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бочко взяв участь у засіданні профільної комісії «Політика Героїв та підтримка ЗСУ» Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

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