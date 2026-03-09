На Прикарпатті чоловік ножем протидіяв працівникам ТЦК

На Івано-Франківщині зранку 9 березня стався інцидент з групою оповіщення територіального центру комплектування (ТЦК). Унаслідок цього інциденту двоє військовослужбовців отримали ножові поранення. Про це повідомило оперативне командування ОК «Захід».

Інцидент стався близько 06:30 під час проведення заходів з оповіщення на території Брошнів-Осадської громади Калуського району. За даними військових, чоловік, начебто, напав на представників ТЦК із ножем.

📢 «Військовозобов’язаний влаштував різанину, завдавши двом військовослужбовцям ножових колото-різаних ран: одному в ділянку шиї, іншому — в руку та плече», — повідомили в ОК «Захід».

Подія сталася під час перевірки військово-облікових документів. За інформацією командування, разом із військовими перебував представник правоохоронних органів.

Спочатку чоловік намагався втекти, однак коли його наздогнали, активно протидіяв групі оповіщення ножем. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. За даними лікарів, їхньому життю та здоров’ю наразі нічого не загрожує.

Після події чоловіку вдалось втекти, зараз його розшукує поліція.

У командуванні нагадали, що напад на військовослужбовців під час виконання службових обов’язків передбачає сувору кримінальну відповідальність.

Зокрема, за відповідними статтями Кримінального кодексу України (114-1 та 350) передбачено від 5 до 12 років позбавлення волі залежно від тяжкості злочину.

В оперативному командуванні «Захід» також закликали місцеву владу, керівників підприємств та організацій сприяти проведенню заходів оповіщення.

Там наголосили на необхідності співпраці з представниками ТЦК та поліцією, а також проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних щодо їхніх прав і обов’язків у період воєнного стану.

📢 «Усі прояви насильства щодо військовослужбовців отримуватимуть принципову правову оцінку», — підкреслили в командуванні.