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Національний форум у Києві: обговорено економічну безбар’єрність для ВПО та ветеранів

Денис Молотов
Денис Молотов
Національний форум у Києві: обговорено економічну безбар’єрність для ВПО та ветеранів
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

У столиці України відбулася масштабна подія, спрямована на створення рівних умов для професійної та особистісної самореалізації вразливих категорій громадян. Національний форум об’єднав учасників для обговорення економічної безбар’єрності, формування дієвої державної політики та інтеграції ветеранів, переселенців і людей з інвалідністю у сучасний ринок праці.

До роботи форуму, що отримав назву «Економічна безбар’єрність для людей з інвалідністю, ветеранів та ВПО: доступ до економічної незалежності та здатності покладатися на власні сили», офіційно долучилася заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська. Масштабний захід успішно пройшов у Києві.

Головними організаторами та ініціаторами цієї платформи виступили чеська гуманітарна організація «Людина в біді» (Člověk v tísni) та Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У дискусійних панелях форуму безпосередню активну участь взяли численні представники центральних органів державної влади та місцевого самоврядування, делегати від провідних міжнародних і громадських організацій, лідери українського бізнесу, аналітики експертного середовища.

Окремим важливим акцентом стала присутність безпосередньо тих, на кого спрямована програма — ветеранів війни, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

Державна політика, виклики та успішні практики зайнятості

Під час проведення тематичних панельних дискусій присутні детально обговорили стратегічні вектори розвитку державної політики у сфері забезпечення реальної економічної безбар’єрності в умовах воєнного стану та майбутнього відновлення.

Учасники відверто окреслили наявні критичні виклики та системні перешкоди, які наразі постають на шляху до повної фінансової та економічної незалежності людей з інвалідністю, українських ветеранів та Захисників, а також мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Поряд з аналізом проблемних питань, на форумі презентували успішні практичні кейси та працюючі програми підтримки зайнятості, стимулювання розвитку малого й середнього підприємництва. А також ефективні алгоритми адаптації та інтеграції громадян у ринок праці. Особливу, першочергову увагу під час підбиття підсумків форуму фахівці приділили скоординованій ролі державних інституцій, місцевих громад, відповідальних роботодавців та міжнародних донорів у створенні довгострокових і рівних можливостей для абсолютно всіх членів суспільства.

👉 Також нагадаємо, що Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим відвідала офіційна делегація Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації ЄС.

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