Наслідки балістичного удару по Одещині: двоє загиблих, поранені та пожежа

Окупаційні російські війська продовжують масований ракетний терор проти портової та цивільної інфраструктури півдня України. У середу вдень, 1 липня, ворог завдав балістичного удару по Одещині. Внаслідок ворожої атаки загинули люди, зафіксовано масштабні руйнування промислових об’єктів та загоряння сільськогосподарських угідь. Про це у своєму Telegram-каналі офіційно повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

📢 «Сьогодні вдень ворог завдав балістичного удару по Одещині. На жаль, за попередніми даними, двоє людей загинуло, ще 15 постраждало, з них 11 – госпіталізовано. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, у зв’язку з цим виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована», — зазначив голова ОВА, додавши, що збір та уточнення інформації щодо всіх наслідків нальоту триває.

Масштабні руйнування складів та порятунок українського хліба

Деталі щодо ліквідації наслідків ворожої атаки оприлюднило Головне управління ДСНС в Одеській області. За інформацією рятувальників, влучання російської балістичної ракети призвело до руйнувань цивільного сектора. Під ударом опинилися два великі складські приміщення приватного підприємства, у яких зберігалися туалетний папір та мінеральні добрива.

Вогнеборці змушені були працювати у надскладних та небезпечних для життя умовах, аби оперативно приборкати полум’я. На першому складі займання вдалося локалізувати та повністю ліквідувати на початковій стадії на відносно незначній площі. Натомість інший логістичний склад зазнав значних конструктивних руйнувань, а вогонь миттєво охопив площу в кілька тисяч квадратних метрів.

Одночасно з гасінням промислових споруд тривала боротьба підрозділів ДСНС за збереження українського врожаю. Через розліт палаючих уламків ракети спалахнуло велике сусіднє поле з дозрілою пшеницею. Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння хліба на площі 15 гектарів, завдяки чому від повного знищення вогнем було врятовано ще 35 гектарів посівів.

За оновленими даними рятувальних служб, ця терористична атака забрала життя 2 працівників, а ще 13 осіб отримали поранення різного ступеня важкості. До ліквідації масштабних наслідків від ДСНС залучалися 73 рятувальники та 18 одиниць спеціальної пожежної техніки.

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Географія російських ударів протягом дня

Цей воєнний злочин став частиною ширшої хвилі російських обстрілів українських регіонів, зафіксованих у середу, 1 липня. Нагадаємо, раніше цього дня стало відомо про черговий авіаудар російськими КАБами по Харкову, внаслідок чого наразі зафіксовано поранення щонайменше 27 цивільних громадян, також загибель підлітка 15 років.

Крім того, під постійним прицілом окупантів перебуває і сусідня Миколаївщина. Зранку 1 липня російські війська атакували ударним безпілотником типу «Shahed» територію цивільного підприємства у місті Нова Одеса. За офіційними даними місцевої влади, там також зафіксовано людські втрати — одна людина загинула, а ще троє працівників дістали поранення.

На всіх місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи правоохоронців для документування злочинів рф.