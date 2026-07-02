Сили оборони уразили на росії НПЗ та станцію «Старолікєєво»

Українські Сили оборони продовжують методично знищувати паливно-енергетичний комплекс держави-агресора, який забезпечує утримання окупаційних військ. Бійці СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» та великий нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області рф. Про це офіційно повідомила спецслужба в четвер, 2 липня.

Спецоперація в глибокому тилу ворога відбулася на виконання поставлених шостим президентом України В.О. Зеленським завдань у межах затвердженої 40-денної операції впливу на рф. До розробки та успішного вогневого нальоту, окрім Служби безпеки України, долучилися Сили спеціальних операцій (ССО), Сили безпілотних систем, а також Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ). Відстань від українського кордону до визначеної цілі становила близько 850 кілометрів.

📢 «Вночі в районі Кстово активно працювала ворожа ППО, після чого пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС “Старолікєєво”. Зафіксовано щонайменше два осередки займання у промисловій зоні зазначених об’єктів», — йдеться в оприлюдненому повідомленні українських силовиків.

Значення атакованих об’єктів для військової машини кремля

Нижньогородський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших та найпотужніших підприємств нафтопереробної галузі країни-агресора. Завод спеціалізується на промисловому виробництві високооктанового бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших дефіцитних нафтопродуктів. Левова частка цих паливних ресурсів безпосередньо спрямовується на забезпечення щоденних логістичних потреб російської армії та заправку бойової техніки.

Своєю чергою лінійна виробничо-диспетчерська станція «Старолікєєво» виступає ключовим та критично важливим вузлом загальноросійської системи магістральних нафтопродуктопроводів. Саме через цей технологічний комплекс здійснюється безперервне транспортування готового пального до центральних та промислових регіонів на росії.

Військові аналітики наголошують, що кожен успішно уражений нафтопереробний завод, нафтобаза чи велика нафтоперекачувальна станція суттєво послаблює постачання ворожих підрозділів на лінії фронту пальним і безпосередньо знижує спроможність кремля вести тривалу агресивну війну. При цьому підкреслюється сувора закономірність: на відміну від росії, яка щоденно підступно б’є по житлових будинках і вбиває мирних українців, Сили оборони завдають високоточних ударів виключно по цілях та інфраструктурних об’єктах, що безпосередньо працюють на воєнно-промисловий комплекс рф.

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Дані Генерального штабу ЗСУ щодо руйнувань

Раніше цього четверга Генеральний штаб ЗСУ також офіційно підтвердив успішну повітряну атаку на Кстовський НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижньогородській області рф. За наявною попередньою інформацією військового командування, внаслідок влучання безпілотників на території підприємства було критично уражено та виведено з ладу найважливішу установку первинної переробки нафти АВТ-6, що суттєво обмежить виробничі потужності заводу на найближчі місяці.

👉 Також нагадаємо, що російська воєнна машина продовжує активно використовувати західні технології цивільного та подвійного призначення для виготовлення далекобійного озброєння для масованих ударів по українських містах. У зразках ракет та безпілотників, якими держава-агресор атакувала Україну, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів.