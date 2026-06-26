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У Харкові загинув працівник ТЦК після ножового поранення

Денис Молотов
Денис Молотов
У Харкові загинув працівник ТЦК після ножового поранення
Ілюстративне фото з відкритих джере.

У Харкові чоловік зі стороннім предметом, схожим на ніж, здійснив активну протидію щодо групи оповіщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це 26 червня офіційно повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

У Харкові загинув працівник ТЦК після ножового поранення 01
Фото: скриншот офіційного повідомлення Харківського обласного ТЦК та СП / Facebook / 26.06.2026

Інцидент трапився під час виконання працівниками ТЦК службових обов’язків. За даними відомства, після того, як старший групи оповіщення представився громадянину, останній раптово дістав ніж і застосував його проти представників ТЦК.

📢 «Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень», — йдеться в офіційному повідомленні ТЦК.

Після інциденту, громадянин втік з місця події. Наразі тривають активні розшукові заходи, правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення місцеперебування чоловіка та притягнення його до відповідальності.

Хронологія інцидентів з представниками ТЦК

Варто зазначити, що це не перший випадок протидії працівникам територіальних центрів комплектування. Подібні інциденти останнім часом все частіше фіксуються в різних регіонах України:

  • У Летичеві, що на Хмельниччині, 17 червня затримали чоловіка, який відкрив стрільбу з автомата поблизу будівлі ТЦК та СП.
  • У Львові правоохоронці затримали та оголосили підозру чоловіку, який наприкінці травня завдав ножового поранення у плече працівнику зі складу групи оповіщення.
  • Раніше на Харківщині було повідомлено про підозру групі з чотирьох чоловіків віком від 29 до 36 років, які вчинили активну протидію працівникам ТЦК у селищі Сахновщина.
  • В селі Байбузівка Подільського району на Одещині стався черговий конфлікт з представниками ТЦК. Чоловік з ножем поранив працівників ТЦК, які хотіли його мобілізувати.
  • Львівська поліція розшукує чоловіка, який 2 квітня 2026 року близько 14:15 на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення завдав ножового поранення у шию працівнику ТЦК.
  • У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю у справі про активну протидію працівникам ТЦК. Дії чоловіка кваліфіковано як замах на умисне вбивство співробітників ТЦК та хуліганство.
  • Черговий резонансний інцидент з ТЦК стався у Харкові  під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних. Зазначається, що один із працівників ТЦК зазнав ножового поранення.
  • Чоловік під час перевірки документів активно протидіяв ножем двом працівникам ТЦК у Вінниці.
  • На Івано-Франківщині зранку 9 березня стався інцидент з групою оповіщення територіального центру комплектування (ТЦК). Унаслідок цього інциденту двоє військовослужбовців отримали ножові поранення.

Ситуація перебуває на контролі правоохоронних органів, які наголошують на неприпустимості подібних дій щодо працівників ТЦК, які виконують поставлені завдання.

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