На Львівщині знайшли тіла двох дітей та їх батька

У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області ввечері 15 лютого сталася трагедія — у приватному будинку виявили тіла двох дітей та їх 42-річного батька з вогнепальними пораненнями. Інформацію підтвердила Поліція Львівської області.

Що відомо про подію

Повідомлення про постріли в одному з будинків надійшло правоохоронцям близько 21:25. На місці події поліціянти виявили тіла чоловіка та його дітей віком 13 і 15 років.

За попередніми даними слідства, чоловік застосував мисливську рушницю проти дітей, після чого позбавив себе життя. Остаточні обставини та мотиви встановлюють слідчі.

На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні фахівці. За фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Реакція обласної влади

Голова Львівська обласна військова адміністрація Максим Козицький повідомив, що родина вважалася благополучною та не перебувала на обліку соціальних служб. За його словами, він контролює перебіг розслідування та перебуває на зв’язку з відповідними службами.

Правоохоронці закликають громадян утримуватися від поширення неперевіреної інформації та очікувати офіційних результатів слідства.

