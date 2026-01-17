На Львівщині затримали чоловіка: знімав порно з неповнолітньою

Львівські правоохоронці затримали 28-річного жителя міста Турка Самбірського району, якого підозрюють у розбещенні 15-річної дівчини, виготовленні дитячої порнографії та поширенні інтимних відеоматеріалів. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

☝️ За інформацією слідства, про протиправні дії чоловіка правоохоронцям повідомила його колишня співмешканка. За даними прокуратури, підозрюваний, керуючись мотивами помсти, розіслав стороннім особам інтимне відео статевого акту за її участю через месенджер.

📢 Встановлено, що у 2023 році фігурант зафіксував на відео розпусні дії щодо неповнолітньої, якій на той момент було 15 років, а також створив відеозапис інтимного характеру за її участю.

Крім того, торік чоловік виготовив порнографічний ролик за участю повнолітньої жінки. За даними слідства, всі відеоматеріали він зберігав на мобільному телефоні та жорсткому диску, використовуючи їх як для особистого зберігання, так і для розповсюдження через Telegram-канал, який налічував понад тисячу учасників.

🚨 Окремо встановлено, що підозрюваний надіслав інтимне відео з колишньою партнеркою двом стороннім особам, після чого жінка звернулася до правоохоронних органів.

⚖️ Чоловіку повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 155 — дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку;

— дії сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку; ч. 1 ст. 156 — розбещення неповнолітніх;

— розбещення неповнолітніх; ч. 1, ч. 3 ст. 301 — виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів;

— виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів; ч. 2 ст. 301-1 — виготовлення дитячої порнографії.

☝️ Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.