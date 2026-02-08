Неділя, 8 Лютого, 2026
На Львівщині загинули троє малолітніх дітей

Денис Молотов
На Львівщині загинули троє малолітніх дітей

В одному з сіл Львівського району загинули троє малолітніх дітей. Про це у неділю, 8 лютого, повідомила Національна поліція України.

За попередніми даними правоохоронців, напередодні близько 07:30 31-річна мешканка села поїхала на роботу та залишила без нагляду трьох своїх дітей — хлопчиків віком 2, 4 та 6 років — на цілий день.

У поліції повідомили, що жінка повернулася додому лише ввечері:

📢 «Повернувшись додому близько 21:30, вона виявила їх без ознак життя, а в кімнаті – чисельні сліди горіння предметів побуту, після чого викликала медиків, які констатували смерть дітей. Попередня причина – отруєння чадним газом під час пожежі, яка виникла в будинку», – йдеться у повідомленні.

На Львівщині загинули троє малолітніх дітей 01 ☝️ Жінку затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. У найближчий час затриманій планують повідомити про підозру.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події, зокрема причина займання.

Нагадуємо: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

🔻 Нагадаємо, у січні трагедія сталася у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Там під час пожежі у приватному житловому будинку загинули 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Вижила лише одна дитина — дворічна.

🔻 Раніше повідомлялося, що під час пожежі у приватному будинку на Черкащині загинули четверо дітей — від немовляти до семирічного віку. Загалом у будинку перебували шестеро дітей. Згодом їхній матері було повідомлено про підозру.

🔻 У Києві правоохоронці повідомили про підозру 36-річній мешканці Києва, яку слідство вважає причетною до систематичного катування та домашнього насильства щодо її 9-річного сина.

