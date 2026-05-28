У Чорному морі біля Туреччини атаковано три танкери «тіньового флоту» росії

В акваторії Чорного моря поблизу північного узбережжя Туреччини зафіксовано надзвичайну подію із морським транспортом. У четвер, 28 травня, там були атаковані три танкери. Усі ці судна раніше активно використовувалися для транспортування російської сирої нафти та різних нафтопродуктів. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters. Журналісти посилаються на офіційні дані, отримані від профільної судноплавної агенції Tribeca.

Після отримання сигналу про надзвичайну ситуацію турецька сторона негайно відреагувала на інцидент. Офіційна Анкара оперативно направила до місця події спеціальні катери берегової охорони. За попередніми даними агенції Tribeca, внаслідок інциденту ніхто із членів екіпажів цих трьох суден не постраждав.

Де саме і як були атаковані нафтові судна

Морські транспортні засоби зазнали ударів за різних обставин та у різних локаціях чорноморського басейну. Повідомляється про такі деталі інциденту:

Танкер James II. Це судно здійснювало переміщення під прапором держави Палау. Воно слідувало за маршрутом повністю без вантажу. Танкер зазнав безпосередньої атаки приблизно за 80 кілометрів на північ від турецького району Тюркелі.

Танкери Altura та Velora. Обидва морські судна виконували завдання під прапором Сьєрра-Леоне. Вони зазнали зовнішнього нападу безпосередньо під час здійснення перевалки нафтопродуктів між суднами в морі.

Наразі військове та політичне керівництво України та росії цю атаку офіційно не коментувало. Міністерство транспорту Туреччини також наразі утримується від надання будь-яких офіційних коментарів для преси.

Що відомо про підсанкційні судна «тіньового флоту»

Як повідомляє видання The Moscow Times, усі три атаковані об’єкти раніше були ідентифіковані як перевізники російської сировини та перебувають під жорсткими міжнародними санкційними обмеженнями.

Танкери Altura та Velora раніше регулярно перевозили нафту, що належить російській державній компанії «Роснєфть». Вони перебувають під офіційними санкціями Європейського Союзу з 24 жовтня 2025 року. Трохи пізніше аналогічні обмеження проти цих суден запровадили уряди Швейцарії, Великої Британії та Канади. З 19 листопада 2025 року цими двома суднами безпосередньо управляє турецька компанія Pergamon Denizcilik Isletmeleri.

Крім того, за даними журналістських розслідувань, судна Altura та Velora пов’язують із розгалуженою мережею фірм. Ці компанії мають пряме відношення до Ектора Варели де Леона та Мохаммада Хоссейна Шамхані, який є сином радника верховного лідера Ірану.

Третій танкер James II активно використовувався для експорту нафти та нафтопродуктів із російських морських портів, починаючи з червня 2024 року. Велика Британія офіційно запровадила проти нього персональні санкції 20 травня 2025 року.

Нагадаємо, що минулого тижня Сили оборони України успішно атакували військово-морську інфраструктуру та об’єкти в російському місті Новоросійськ. Тоді серед уражених у порту цілей також офіційно опинився один із великих танкерів так званого «тіньового флоту» росії.