Четвер, 25 Вересня, 2025
росіяни атакували енергетичні об’єкти дронами: знеструмлення у кількох областях

Денис Молотов
Окупаційна російська армія завдала нових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України. Про це повідомила компанія «Укренерго» у четвер, 25 вересня.

📢 «Упродовж минулої доби та сьогодні вночі і вранці ворог ударними дронами атакував енергетичні об’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Миколаївській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання», – йдеться у повідомленні компанії.

У той же час, в «Укренерго» зауважили, що споживання електроенергії у четвер вранці знизилося на 1,9% у порівнянні з показниками середини тижня.

📢 «Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів, крім частини західних та південно-східних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі», – пояснили у компанії.

Енергетики закликали українців переносити активне використання електроенергії на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Раніше вранці стало відомо про масовану атаку дронами по Ніжину Чернігівської області. Внаслідок обстрілу постраждав об’єкт критичної інфраструктури, через що виникли перебої з подачею світла та води.

Крім того, 23 вересня у Чернігівському районі також зафіксували пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок ударів «шахедів». У результаті кілька громад залишилися без електропостачання.

