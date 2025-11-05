Молдова остаточно закриває «русский дом» у Кишиневі

Молдовський уряд на засіданні ухвалив рішення закрити Центр російської культури в Кишиневі, відомий як «русский дом», а також денонсувати двосторонню угоду з російською федерацією про створення та діяльність культурних центрів. Про це у середу, 5 листопада, повідомило видання Nokta.

Міністр культури Крістіан Жардан пояснив мотиви рішення:

📢 «За цією угодою в Кишиневі у 2009 році був створений російський центр культури і науки під управлінням російського посольства. Цей центр не був культурним — під його прикриттям велася діяльність, що підривала суверенітет Молдови», — наголосив він.

☝️ За словами урядовців, розірвання угоди не матиме жодних економічних чи правових наслідків для країни та не потребує реорганізації чинних структур.

Глава МЗС Михай Попшой раніше заявляв, що закриття російського центру є «свідомим політичним кроком», продиктованим міркуваннями національної безпеки.

Нагадаємо, про закриття «русского дома» влада Молдови оголосила ще у лютому цього року, після того, як уламки російських дронів впали на півдні країни — в Гагаузії та Тараклії.

У травні парламентська комісія із зовнішньої політики схвалила рішення про припинення дії угоди 1998 року, яка регулювала культурну співпрацю між Кишиневом і москвою.

Однак до цього часу, через юридичні обмеження дострокового розірвання, центр продовжував функціонувати. Зокрема, в кінці жовтня «русский дом» у Кишиневі організував вечір пам’яті кремлівського пропагандиста тиграна кеосаяна. Це викликало обурення у молдовському суспільстві.

💬 Раніше повідомлялося, що затримка з акредитацією нового російського посла у Кишиневі пов’язана з «поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам».

Молдова закрила «русский дом», зробивши черговий крок у напрямку зменшення російського впливу на внутрішню політику та культурний простір країни.

👉 Також нагадаємо, що Україна, Румунія та Молдова домовилися про офіційну назву свого тристороннього формату співпраці. Відтепер він називатиметься – «Одеський трикутник».