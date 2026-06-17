Внаслідок атак рф на Сумщину поранено трьох людей

Внаслідок атак російських військ на Сумську область постраждали троє мирних мешканців, пошкоджено об’єкти інфраструктури в трьох громадах, житлові будинки та транспортні засоби. Такі офіційні дані наводить поліція Сумщини в Telegram у середу, 17 червня.
Прикордонні населені пункти регіону щодня перебувають під ворожим вогнем. Окупанти використовують весь спектр наявного озброєння для руйнування цивільних об’єктів.
Поранення цивільних мешканців та руйнування у громадах
Як йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців, у Білопільській громаді в результаті удару безпілотника травмовано трьох людей. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.
Дані щодо поранених громадян та руйнувань у житловому секторі:
- під час вибуху травми дістали 59-річний і 47-річний чоловіки, а також 62-річна жінка;
- у громаді зазнали суттєвих пошкоджень приватні житлові будинки, цивільний транспорт і кілька об’єктів інфраструктури;
- у Глухівській громаді через російські обстріли також постраждала інфраструктура, повністю зруйновано житловий будинок і автомобіль;
- ворожі атаки у Новослобідській і Юнаківській громадах знищили кілька приватних домогосподарств;
- у Середино-Будській громаді були пошкоджені житлові будівлі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.
На місцях «прильотів» працюють слідчо-оперативні групи, які фіксують наслідки воєнних злочинів для міжнародних судів.
Тактика ворожих повторних ударів
російські військові продовжують застосовувати підступну тактику подвійних ударів. Вони спрямовують зброю на об’єкти, де тривають рятувальні роботи.
Наслідки попередніх атак та ситуація в сусідніх регіонах:
- раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Путивлю на Сумщині виникли масштабні пожежі у житловому секторі. Під час безпосередньої роботи рятувальників ДСНС ворог навмисно завдав повторного удару по тій самій локації;
Війська рф також здійснили понад 40 ударів по Дніпропетровській області, що призвело до загибелі трьох осіб і поранень ще трьох.
Правоохоронці закликають мешканців прикордонних районів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно спускатися в укриття.
👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де російські війська здійснили майже 70 атак.