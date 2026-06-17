Внаслідок атак рф на Сумщину поранено трьох людей

Внаслідок атак російських військ на Сумську область постраждали троє мирних мешканців, пошкоджено об’єкти інфраструктури в трьох громадах, житлові будинки та транспортні засоби. Такі офіційні дані наводить поліція Сумщини в Telegram у середу, 17 червня.

Прикордонні населені пункти регіону щодня перебувають під ворожим вогнем. Окупанти використовують весь спектр наявного озброєння для руйнування цивільних об’єктів.

Поранення цивільних мешканців та руйнування у громадах

Як йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців, у Білопільській громаді в результаті удару безпілотника травмовано трьох людей. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога.

Дані щодо поранених громадян та руйнувань у житловому секторі:

під час вибуху травми дістали 59-річний і 47-річний чоловіки, а також 62-річна жінка;

у громаді зазнали суттєвих пошкоджень приватні житлові будинки, цивільний транспорт і кілька об’єктів інфраструктури;

у Глухівській громаді через російські обстріли також постраждала інфраструктура, повністю зруйновано житловий будинок і автомобіль;

ворожі атаки у Новослобідській і Юнаківській громадах знищили кілька приватних домогосподарств;

у Середино-Будській громаді були пошкоджені житлові будівлі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях «прильотів» працюють слідчо-оперативні групи, які фіксують наслідки воєнних злочинів для міжнародних судів.

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Тактика ворожих повторних ударів

російські військові продовжують застосовувати підступну тактику подвійних ударів. Вони спрямовують зброю на об’єкти, де тривають рятувальні роботи.

Наслідки попередніх атак та ситуація в сусідніх регіонах:

раніше повідомлялося, що внаслідок російських ударів по Путивлю на Сумщині виникли масштабні пожежі у житловому секторі. Під час безпосередньої роботи рятувальників ДСНС ворог навмисно завдав повторного удару по тій самій локації;

Війська рф також здійснили понад 40 ударів по Дніпропетровській області, що призвело до загибелі трьох осіб і поранень ще трьох.

Правоохоронці закликають мешканців прикордонних районів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вчасно спускатися в укриття.

👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на фронті відбулося 237 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де російські війська здійснили майже 70 атак.