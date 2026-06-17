Поліцейським Луганщини предано 19 комплексів РЕБ та РЕР

Олексій Харченко передав поліцейським Луганщини 19 комплексів РЕБ та РЕР для виконання завдань у зоні бойових дій. Офіційне передання високотехнологічного обладнання відбулося в межах програми підтримки українських сил безпеки та оборони.

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко особисто передав начальнику ГУНП в Луганській області Олександру Моргунову нову партію спецтехніки. Усі прилади були офіційно закуплені за рахунок цільової субвенції з обласного бюджету.

Призначення обладнання радіоелектронної боротьби та розвідки

Отримані сучасні технічні засоби допоможуть правоохоронцям ефективно протидіяти повітряній та радіоелектронній загрозі з боку окупаційних військ. Обладнання суттєво зміцнить технічний потенціал регіонального підрозділу поліції.

Сфера застосування та ключові переваги переданих систем:

правоохоронці наразі виконують надскладні бойові завдання безпосередньо в районі ведення активних бойових дій;

новітня техніка безпосередньо сприятиме значному підвищенню безпеки особового складу під час несення служби;

прилади дозволять надійно захистити автомобільну техніку та позиції від ударів ворожих FPV-дронів.

Влада регіону запевнила, що фінансування оборонних запитів поліції та військових залишатиметься ключовим бюджетним пріоритетом.

Вручення військової нагороди керівнику обласної поліції

Окрім передання важливого технічного вантажу, під час зустрічі відбулася ще одна урочиста подія. Вона підкреслює високий рівень взаємодії між різними складовими Сил оборони України.

Олексій Харченко передав полковнику Олександру Моргунову почесну медаль «Хрест Сухопутних військ». Відомча відзнака була офіційно присвоєна від імені командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

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👉 Також нагадаємо, що очільник Луганщини Олексій Харченко повідомив про масштабне підсилення українських військових підрозділів на передовій. Понад 840 БпЛА офіційно передали 125-й бригаді для виконання бойових завдань.