Міноборони анонсувало масштабні перевірки в усіх ТЦК країни

У Міністерстві оборони пообіцяли провести масштабні службові перевірки у всіх територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це офіційно повідомив заступник міністра оборони лейтенант Мстислав Банік у соціальній мережі Facebook у середу, 17 червня.

Рішення про перевірки ухвалили після проведення екстреної відомчої наради. Керівництво відомства наголошує на необхідності повного викорінення ганебних практик та забезпечення прозорої комунікації із суспільством.

«Будь-яке насильство, порушення прав людини та зневажання людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустиме, особливо на 5-му році війни», – зазначив заступник Федорова. – «За підсумками наради у всіх ТЦК буде проведено службові перевірки, максимально ретельно вивчено звернення громадян щодо незаконних затримань, насильства та інших протиправних дій. Закликав до прозорої комунікації із суспільством та максимальної допомоги всім правоохоронним органам».

Напрями майбутньої реформи та ліквідація замкнутого циклу

Він зазначив, що поточні інциденти силової мобілізації та порушення під час її проведення ще раз підтверджують важливий факт. Це наочно показує, наскільки критично назріла радикальна реформа ТЦК, над якою зараз активно йде робота.

Заплановані нововведення у процесі військового обліку:

функції ТЦК мають бути повністю розподілені між іншими незалежними установами;

планується ліквідувати нинішній замкнутий цикл одночасного обліку та мобілізації громадян;

транзитні хаби для військовозобов’язаних будуть облаштовані за сучасними стандартами;

у приміщеннях буде запроваджено постійну цілодобову відеофіксацію дій працівників;

уряд встановить жорсткий контроль взаємодії з громадянами на абсолютно всіх етапах процесу.

📢 «Функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкнутого циклу обліку та мобілізації. Хаби, в яких люди чекатимуть на проходження ВЛК, відправлення до навчальних центрів та бригад, мають бути максимально комфортними, гуманними, з цілодобовою відеофіксацією та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах», – написав урядовець.

Передумови реформи та викриття катування людей в ТЦК на Одещині

Потреба у невідкладних змінах загострилася після низки гучних затримань посадовців. Раніше співробітники Державного бюро розслідувань 16 червня повідомили про розкриття серйозних правопорушень в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Одещині.

Там розслідують функціонування масштабної схеми незаконного примусу громадян до мобілізації. У Бюро заявляють, що офіційно задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Чоловіків незаконно утримували у приміщеннях центру комплектування, били, катували, залякували та чинили на них психологічний тиск та здійснювали дії сексуального насилля.

Нагадаємо

У Тернопільському ТЦК та СП тривалий час незаконно утримувались люди з психічними розладами та підтвердженою інвалідністю, що стало предметом окремого розслідування.

У Донецькій області правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування за фактом загибелі цивільного громадянина. У місті Краматорськ правоохоронці наразі детально з’ясовують усі обставини смерті чоловіка після резонансного інциденту, що стався під час його офіційного супроводу працівниками ТЦК.

Правоохоронні органи Тернопільської області розпочали розслідування для встановлення всіх обставин та мотивів загибелі місцевого жителя на території ТЦК.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування. Перед судом постануть керівник одного із районних ТЦК Івано-Франківщини та троє його підлеглих. Військовослужбовців звинувачують у приниженні, побитті та катуванні українців.

Нова контрактна система та технологічні інновації Brave1

Паралельно з посиленням контролю держава розробляє нові стимули для залучення добровольців. Мова йде про створення сучасних та фінансово привабливих умов для професійної служби.

Ключові параметри майбутньої оновленої контрактної системи від міністра Федорова. 12 червня — міністр Федоров анонсував нову контрактну систему з умовами та термінами служби:

кожен новий контракт має гарантоване відстрочення від призову терміном від 6 місяців;

запроваджуються підвищені грошові зарплати для української піхоти. Виплати для піхотинців становитимуть в середньому близько 300 тисяч гривень (понад 6 тисяч доларів на місяць);

максимальний рівень щомісячного забезпечення може сягати 460 тисяч гривень.

Крім того, значна увага приділяється технологічному переозброєнню армії задля збереження життів бійців. Раніше, 8 червня, Федоров заявив, що Україна масштабує виробництво дронів-перехоплювачів нового покоління. Ці безпілотники самостійно збивають російські ударні апарати типу «Shahed». Новітня технологія від учасника державного кластера Brave1 повністю автоматизує 95% всього процесу перехоплення в небі.