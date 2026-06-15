Швейцарія відхилила обмеження населення та зберегла угоду про свободу пересування

Громадяни Швейцарії на загальнонаціональному референдумі 14 червня проголосували проти резонансної ініціативи. Вона передбачала законодавче обмеження чисельності постійного населення країни до 10 мільйонів осіб. Підсумкові результати голосування офіційно опублікувала пресслужба федерального уряду конфедерації.

Швейцарські виборці вирішили зберегти чинні міграційні правила та не йти на радикальне загострення відносин із сусідніми європейськими країнами.

Результати голосування та підрахунку голосів

Голосування продемонструвало чіткий поділ думок у суспільстві, проте прихильники збереження чинного курсу здобули впевнену перемогу. За даними авторитетного міжнародного агентства AP, підсумкова явка громадян на виборчі дільниці становила близько 59%.

Офіційні результати волевиявлення розподілилися наступним чином:

проти запровадження лімітів виступили майже 55% швейцарських виборців;

виступили майже 55% швейцарських виборців; підтримали пропоновану ініціативу трохи більш як 45% громадян, які взяли участь у референдумі.

Суть відхиленої ініціативи Швейцарської народної партії

Вказану обмежувальну ініціативу офіційно висунула права Швейцарська народна партія (SVP). Представники цієї політичної сили прагнули радикально посилити контроль за міграційними процесами у країні.

Проєкт закону містив кілька жорстких вимог:

запровадження максимального ліміту постійного населення на рівні 10 млн осіб до 2050 року;

обов’язковий перегляд двосторонніх відносин з офіційним Брюсселем у разі наближення до цього демографічного порогу;

можливість розірвання базової угоди про свободу пересування з Європейським Союзом у разі перевищення встановленого ліміту.

Провідні демографи зазначали, що наразі у Швейцарії вже проживає понад 9 мільйонів людей. За нинішніх високих темпів припливу іноземних громадян пропонований партією ліміт був би неминуче перевищений набагато раніше запланованого 2050 року. Саме тому ініціатива змусила б уряд розірвати ключові економічні домовленості з ЄС.

Швейцарські виборці врахували попередження експертів про можливий дефіцит робочої сили та загрози для ринку праці. Нагадаємо, загальна кількість іммігрантів на території Європейського Союзу у 2025 році сягнула рекордного історичного показника – 64,2 мільйона людей.