ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Швейцарія відхилила обмеження населення та зберегла угоду про свободу пересування

Денис Молотов
Денис Молотов
Швейцарія відхилила обмеження населення та зберегла угоду про свободу пересування
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Громадяни Швейцарії на загальнонаціональному референдумі 14 червня проголосували проти резонансної ініціативи. Вона передбачала законодавче обмеження чисельності постійного населення країни до 10 мільйонів осіб. Підсумкові результати голосування офіційно опублікувала пресслужба федерального уряду конфедерації.

Швейцарські виборці вирішили зберегти чинні міграційні правила та не йти на радикальне загострення відносин із сусідніми європейськими країнами.

Результати голосування та підрахунку голосів

Голосування продемонструвало чіткий поділ думок у суспільстві, проте прихильники збереження чинного курсу здобули впевнену перемогу. За даними авторитетного міжнародного агентства AP, підсумкова явка громадян на виборчі дільниці становила близько 59%.

Офіційні результати волевиявлення розподілилися наступним чином:

  • проти запровадження лімітів виступили майже 55% швейцарських виборців;
  • підтримали пропоновану ініціативу трохи більш як 45% громадян, які взяли участь у референдумі.
Суть відхиленої ініціативи Швейцарської народної партії

Вказану обмежувальну ініціативу офіційно висунула права Швейцарська народна партія (SVP). Представники цієї політичної сили прагнули радикально посилити контроль за міграційними процесами у країні.

Проєкт закону містив кілька жорстких вимог:

  • запровадження максимального ліміту постійного населення на рівні 10 млн осіб до 2050 року;
  • обов’язковий перегляд двосторонніх відносин з офіційним Брюсселем у разі наближення до цього демографічного порогу;
  • можливість розірвання базової угоди про свободу пересування з Європейським Союзом у разі перевищення встановленого ліміту.

Провідні демографи зазначали, що наразі у Швейцарії вже проживає понад 9 мільйонів людей. За нинішніх високих темпів припливу іноземних громадян пропонований партією ліміт був би неминуче перевищений набагато раніше запланованого 2050 року. Саме тому ініціатива змусила б уряд розірвати ключові економічні домовленості з ЄС.

Швейцарські виборці врахували попередження експертів про можливий дефіцит робочої сили та загрози для ринку праці. Нагадаємо, загальна кількість іммігрантів на території Європейського Союзу у 2025 році сягнула рекордного історичного показника – 64,2 мільйона людей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Німеччина виділяє 300 мільйонів євро на боєприпаси для України

ВАЖЛИВО

Олексій Харченко: органи влади на місцях зможуть розробляти власні фортифікаційні програми

ЛУГАНЩИНА

Дрон рф у Сумах впав на залізничному вокзалі: є постраждалі

ВІЙНА

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини, є поранені

ВІЙНА

Курс долара встановить новий історичний рекорд: рішення Нацбанку

ВАЖЛИВО

На росії зняли обмеження з ігрової платформи Roblox

ПОДІЇ

Особливості житлової політики та соціального захисту Коломийчиської громади

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 118 боїв, ворог випустив понад 9 тисяч дронів – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ у татарстані і комбінату у тольятті

ВІЙНА

ЗСУ завдали ударів по чотирьох мостах до Криму

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: «ЗСУ в паніці через те, що Росія нарощує виробництво балістичних ракет, — Bloomberg» 

СТОПФЕЙК

Масований обстріл Сум: окупанти вдарили з далекобійної артилерії

ВАЖЛИВО

Знищення воєнних спроможностей ворога на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

На Покровському та Гуляйпільському напрямках побільшало боїв за добу – карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень – Генштаб оновив карти

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип