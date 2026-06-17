Україна бореться за повернення незаконно депортованих дітей з росії

Проблема незаконної депортації українських дітей росією стала однією з найболючіших тем війни. За офіційними даними, щонайменше двадцять тисяч дітей були примусово переміщені з тимчасово окупованих територій. Серед них — діти з Луганщини, які пережили розлуку з родинами та системний тиск у спробах нав’язати їм чужу ідентичність.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA станом на червень 2026 року вдалося повернути додому вже 2232 дитини. Це результат спільної роботи державних органів, міжнародних партнерів та громадських організацій. Але масштаби трагедії залишаються величезними: десятки тисяч дітей досі перебувають у росії чи на окупованих територіях, де вони зазнають системної русифікації та спроб нав’язати російську ідентичність.

Історії повернення добре ілюструють наслідки цієї політики. Один із прикладів — 18-річний Іван із Луганська, який після років життя в окупації самостійно виїхав на підконтрольну Україні територію. Він розповів про постійний тиск, спроби нав’язати молоді російське бачення майбутнього та відчуття ізоляції. Попри ризики, хлопець зумів залишити окупацію й розпочати нове життя в Україні. Подібні історії підтверджують: навіть після років примусу діти зберігають зв’язок зі своєю державою та культурою.

Координація та міжнародні зусилля

Щоб координувати міжнародні зусилля, у 2024 році була створена Міжнародна коаліція за повернення українських дітей. Сьогодні до неї входять 50 держав, які підтримують Україну в питаннях захисту прав дітей та відновлення їхнього зв’язку з Батьківщиною. Це не лише політична декларація, а й практичний інструмент: країни-учасниці допомагають у розшуку, реінтеграції та реабілітації дітей.

👉 Нагадаємо, що нещодавно Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія. Відтак, саме ця балканська держава стала 50-ю учасницею глобальної ініціативи.

Важливу роль у цьому процесі відіграє перша леді України Олена Зеленська. Вона координує зусилля з першими леді інших держав, просуваючи тему повернення дітей на міжнародних майданчиках. Це дозволяє тримати питання у фокусі світової уваги та посилювати тиск на росію. Шостий Президент України В.О. Зеленський закликав партнерів продовжувати підтримку ініціативи Bring Kids Back UA, зокрема через механізми швидкого реагування, проєкти з розшуку дітей, їхньої реінтеграції та реабілітації, а також шляхом посилення стратегічних комунікацій.

Україна послідовно наголошує: повернення всіх незаконно вивезених дітей є однією з обов’язкових умов справедливого миру. Доля дітей не може бути предметом політичних компромісів чи торгу. Саме тому держава разом із міжнародними партнерами продовжує працювати над тим, щоб кожна дитина повернулася додому — до своєї родини та своєї країни.