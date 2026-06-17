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Оздоровлення ВПО з Луганщини у санаторних закладах заходу України

Денис Молотов
Денис Молотов
Оздоровлення ВПО з Луганщини у санаторних закладах заходу України
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 17.06.2026

Під час засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я Луганської області детально обговорили хід оздоровчої компанії для переселенців. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 17 червня.

У 2026 році жителі Луганщини із захворюваннями органів дихання продовжують отримувати безкоштовне санаторно-курортне лікування.

Соціальна програма всебічно охоплює як дітей, так і дорослих громадян з-поміж ВПО. Спеціалізовані медичні заклади працюють у цілорічному режимі. Школярів забезпечують безперервним навчанням під час перебування, що триває 21 день.

Спеціалізовані заклади, вікові обмеження та щомісячні квоти

Наразі луганських пацієнтів офіційно приймають три профільні санаторні установи України. Кожен медичний комплекс має свої чіткі вікові критерії та територіальні ліміти.

Параметри прийому пацієнтів та затверджені щомісячні квоти:
  • дитячий санаторій «Прикарпатський» в Яремче чекає на дітей віком від 7 до 14 років, щомісячна квота для області становить п’ять місць;
  • спеціалізований санаторій «Косів» приймає підлітків віком від 14 до 17 років, регіону надається одне або два місця на місяць;
  • дорослих віком до 70 років і дітей від 3 років у супроводі одного дорослого очікують у селищі Солотвино на Закарпатті. У Солотвино базується Національний науковий центр імені Ф.Г. Яновського, куди область щомісяця має до семи місць.
Поточна статистика оздоровлення

Цьогоріч на диспансерному обліку для отримання оздоровлення сумарно перебуває 146 дітей області. З початку 2026 року повний курс необхідного оздоровлення вже успішно пройшли десять дорослих та чотири дитини.

Рівень залученості та активності різних територіальних громад:
  • найактивніше оздоровчою компанією займається Новоайдарська громада, звідки успішно оздоровилися девʼять дорослих громадян;
  • Рубіжанська громада забезпечила та надала безкоштовні путівки для трьох дітей;
  • Сіверськодонецька громада організувала лікування для однієї дитини;
  • Біловодська громада надала можливість оздоровлення для одного дорослого мешканця.
Плани розподілу путівок на червень та липень 2026 року

На червень та липень 2026 року вже повністю заплановано оздоровлення нових груп пацієнтів. Списки формувалися на основі медичних показань та черговості подання заявок.

Графік майбутніх виїздів луганських переселенців на лікування:

  • до сучасного медичного центру в Солотвино відправляться семеро жителів Троїцької та Новоайдарської громад;
  • також до Солотвино у липні поїдуть десятеро дітей з однієї великої багатодітної родини;
  • ще двоє дітей із Сіверськодонецької та Рубіжанської громад поїдуть до дитячого санаторію «Прикарпатський».

Актуальну інформацію про наявність вільних путівок та умови їхнього отримання можна постійно відстежувати. Дані публікують на офіційних ресурсах Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації та регіональних лікувальних установ.

👉 Також нагадаємо, що раніше було визначено пріоритети медичної підтримки та розширено доступ луганців до безкоштовного санаторного лікування.

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