Нідерланди затвердили допомогу Україні на суму 500 мільйонів євро

Уряд Нідерландів зобов’язався придбати для України безпілотники та засоби протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро; половина цих коштів виділятиметься через програму PURL. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters у середу, 17 червня.

Новий фінансовий пакет спрямований на екстрене посилення спроможностей Збройних сил України у відбитті повітряних атак. Країни також розширюють технологічне партнерство.

Розподіл фінансування та закупівля безпілотних систем

Виділені кошти урядовці вирішили розділити на два рівні цільові потоки. Це дозволить одночасно підтримати як європейських виробників, так і залучити американські потужності.

Напрями розподілу затвердженого фінансового пакета допомоги:

Нідерланди закуплять сучасні дрони на суму 250 млн євро у власних національних оборонних компаній;

решту 250 мільйонів євро буде витрачено в рамках ініціативи з постачання Україні зброї американського виробництва PURL;

Обидві держави додатково підписали офіційний лист про наміри щодо тісної співпраці в галузі оборонних інновацій.

📢 «Ми й надалі підтримуватимемо Україну безпілотниками. Україна продемонструвала, що ці можливості ефективно використовуються для захисту свого населення та протидії російським атакам. Тому сьогодні я можу оголосити, що Нідерланди виділять 250 мільйонів євро на закупівлю дронів для України в нідерландської оборонної промисловості», – заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус.

Номенклатура поставок зброї та збільшення загального внеску

Нове зобов’язання Амстердама суттєво збільшує загальний внесок Нідерландів у цю міжнародну ініціативу, доводячи його до 1 млрд євро. Поставки охоплюють широкий спектр критичного озброєння.

У рамках діючих угод українському війську постачають:

сучасне високотехнологічне обладнання для підрозділів радіотехнічних військ;

дефіцитні зенітні ракети для систем протиповітряної оборони (ППО);

ефективні боєприпаси для американських винищувачів F16;

розхідні матеріали для інших західних бойових систем.

Ефективність програми PURL та заяви керівництва НАТО

Міжнародні механізми фінансування поставок американської зброї демонструють стабільність. Партнери забезпечують безперебійне надходження техніки на фронт.

Станом на 1 червня обсяг внесків країн-партнерів у програму PURL достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Наразі запланована військова допомога продовжує стабільно надходити до логістичних хабів Сил оборони.

Раніше колишній прем’єр Нідерландів, а нині генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна отримує через PURL 90% ракет для ППО.

Рішення уряду Нідерландів дозволить зберегти високу інтенсивність роботи української протиповітряної оборони під час відбиття щоденних масованих обстрілів.

👉 Також нагадаємо, що головним результатом для України на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня буде «залізна відданість» союзників надати все необхідне для захисту держави від агресії росії. Про це офіційно сказав генсек Альянсу Марк Рютте.