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Україна та Німеччина уклали угоду щодо системи ППО Freyja

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна та Німеччина уклали угоду щодо системи ППО Freyja
Foto: HENSOLDT / 16.06.2026

Українська оборонна компанія Fire Point спільно з німецьким високотехнологічним оборонним виробником Hensoldt підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо розробки протибалістичної системи Фрея (Freyja). Про це німецька компанія офіційно повідомила напередодні, у вівторок.

Історичну оборонну угоду було успішно підписано на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory 2026. Цей масштабний захід раз на два роки проходить у Парижі. Цього року українська компанія Fire Point вперше бере участь у виставці із власним стендом та новітніми розробками.

Обов’язки компанії Hensoldt та характеристики радарів

Німецький оборонний гігант інтегрує у майбутній комплекс свої найкращі радіолокаційні технології. Це забезпечить системі ПРО здатність бачити загрози на великих відстанях.

Технічний внесок німецької сторони у спільний проєкт:
  • Hensoldt повністю відповідатиме за постачання радарів TRML-4D для нового комплексу. Дані радари відіграватимуть ключову роль у системи протиракетної оборони (ПРО);
  • фахівці компанії забезпечать подальшу інтеграцію радарів у загальну мережу управління;
  • німецький радар базується на новітній радіолокаційній технології AESA;
  • система гарантує ефективне виявлення та супровід близько 1,5 тис. повітряних цілей усіх типів.

📢 «Співпраця з Fire Point над проєктом Freyja є важливим кроком до масштабованого європейського внеску в оборону від балістичних ракет», – офіційно заявив СЕО Hensoldt Олівер Дьорре.

Роль Fire Point як генерального підрядника комплексу

У свою чергу українська компанія Fire Point виступатиме генеральним підрядником та матиме загальні повноваження щодо системи ПРО. Наші зброярі відповідають за вогневу частину та координацію вузлів.

Завдання української сторони в межах створення протибалістичної системи Фрея:
  • безпосереднє серійне виробництво та всебічні випробування нових ракет FP-7.x;
  • постачання ракет разом із розробленими системами управління;
  • створення та випуск пускових установок для бойових бортів;
  • фінальна інтеграція всіх основних компонентів у єдину дієву систему.
Попередні випробування ракет та аналог системи Patriot

Розробка цього комплексу триває вже не перший місяць і має успішні практичні результати. Нагадаємо, на початку червня Fire Point провела випробування ракети-перехоплювача FP-7.X. Вона створюється в рамках розробки системи протиповітряної та протиракетної оборони Freyja.

Раніше у профільних військових ЗМІ повідомлялося, що справжній аналог «Patriot» може з’явитися в Україні до кінця року. Тоді йшлося про великий європейський проєкт Freya, до розробки якого долучилася українська компанія Fire Point. Також в цьому році вперше було офіційно показано випробування української балістики. Нова зброя посилить захист неба.

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