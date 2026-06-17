Україна та Німеччина уклали угоду щодо системи ППО Freyja

Українська оборонна компанія Fire Point спільно з німецьким високотехнологічним оборонним виробником Hensoldt підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) щодо розробки протибалістичної системи Фрея (Freyja). Про це німецька компанія офіційно повідомила напередодні, у вівторок.

Історичну оборонну угоду було успішно підписано на полях міжнародної виставки озброєнь Eurosatory 2026. Цей масштабний захід раз на два роки проходить у Парижі. Цього року українська компанія Fire Point вперше бере участь у виставці із власним стендом та новітніми розробками.

Обов’язки компанії Hensoldt та характеристики радарів

Німецький оборонний гігант інтегрує у майбутній комплекс свої найкращі радіолокаційні технології. Це забезпечить системі ПРО здатність бачити загрози на великих відстанях.

Технічний внесок німецької сторони у спільний проєкт:

Hensoldt повністю відповідатиме за постачання радарів TRML-4D для нового комплексу. Дані радари відіграватимуть ключову роль у системи протиракетної оборони (ПРО);

фахівці компанії забезпечать подальшу інтеграцію радарів у загальну мережу управління;

німецький радар базується на новітній радіолокаційній технології AESA;

система гарантує ефективне виявлення та супровід близько 1,5 тис. повітряних цілей усіх типів.

📢 «Співпраця з Fire Point над проєктом Freyja є важливим кроком до масштабованого європейського внеску в оборону від балістичних ракет», – офіційно заявив СЕО Hensoldt Олівер Дьорре.

Роль Fire Point як генерального підрядника комплексу

У свою чергу українська компанія Fire Point виступатиме генеральним підрядником та матиме загальні повноваження щодо системи ПРО. Наші зброярі відповідають за вогневу частину та координацію вузлів.

Завдання української сторони в межах створення протибалістичної системи Фрея:

безпосереднє серійне виробництво та всебічні випробування нових ракет FP-7.x;

постачання ракет разом із розробленими системами управління;

створення та випуск пускових установок для бойових бортів;

фінальна інтеграція всіх основних компонентів у єдину дієву систему.

Попередні випробування ракет та аналог системи Patriot

Розробка цього комплексу триває вже не перший місяць і має успішні практичні результати. Нагадаємо, на початку червня Fire Point провела випробування ракети-перехоплювача FP-7.X. Вона створюється в рамках розробки системи протиповітряної та протиракетної оборони Freyja.

Раніше у профільних військових ЗМІ повідомлялося, що справжній аналог «Patriot» може з’явитися в Україні до кінця року. Тоді йшлося про великий європейський проєкт Freya, до розробки якого долучилася українська компанія Fire Point. Також в цьому році вперше було офіційно показано випробування української балістики. Нова зброя посилить захист неба.