Формат співпраці України, Румунії та Молдови отримав назву

Україна, Румунія та Молдова домовилися про офіційну назву свого тристороннього формату співпраці, який відтепер називатиметься «Одеський трикутник». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 8 липня.

За його словами, між країнами вже відбулося кілька зустрічей як на рівні лідерів, так і на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Остання на цей момент зустріч пройшла 8 серпня у Чернівцях, де до дискусії в онлайн-режимі долучилися також міністри закордонних справ Польщі та Литви.

📢 «Підтримувати Україну – це в національних інтересах Молдови та Румунії. Це інвестиція в їхню безпеку та добробут. Сьогодні Україна є головним контрибʼютором безпеки в Європі», – наголосив Сибіга.

Під час зустрічі в Чернівцях сторони обговорили подальший розвиток та інституціоналізацію формату Україна – Молдова – Румунія. Як зазначили в МЗС, вибір назви «Одеський трикутник» символічний, адже формат був започаткований саме в Одесі у 2022 році, на тлі посилення безпекових викликів у регіоні.

Одним із практичних результатів обговорення стала домовленість про призначення регіональних координаторів. Їхнє завдання — визначити оптимальну регулярність проведення зустрічей, підготувати порядок денний і сформулювати конкретні спільні цілі та проєкти. Це має забезпечити більшу сталість та ефективність тристоронньої взаємодії.

Окрім безпекового виміру, учасники формату приділяють увагу питанням економічного розвитку, модернізації інфраструктури та посилення енергетичної стійкості. Окремо обговорюються спільні ініціативи у транспортній сфері, покликані зміцнити логістичні зв’язки в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Румунії готується до переговорів із Києвом про можливість спільного виробництва українських безпілотників на території Румунії. Така кооперація, за оцінками експертів, могла б посилити обороноздатність як України, так і країн-сусідів.

☝️ Нагадаємо, Зеленський заявив, що нині росія демонструє більшу готовність до завершення війни, ніж раніше. За його словами, наступним логічним кроком має стати координація подальших кроків усіх країн, які підтримують Україну.