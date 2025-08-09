Субота, 9 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Формат співпраці України, Румунії та Молдови отримав назву

Денис Молотов
Денис Молотов
Формат співпраці України, Румунії та Молдови отримав назву

Україна, Румунія та Молдова домовилися про офіційну назву свого тристороннього формату співпраці, який відтепер називатиметься «Одеський трикутник». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 8 липня.

За його словами, між країнами вже відбулося кілька зустрічей як на рівні лідерів, так і на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Остання на цей момент зустріч пройшла 8 серпня у Чернівцях, де до дискусії в онлайн-режимі долучилися також міністри закордонних справ Польщі та Литви.

📢 «Підтримувати Україну – це в національних інтересах Молдови та Румунії. Це інвестиція в їхню безпеку та добробут. Сьогодні Україна є головним контрибʼютором безпеки в Європі», – наголосив Сибіга.

Під час зустрічі в Чернівцях сторони обговорили подальший розвиток та інституціоналізацію формату Україна – Молдова – Румунія. Як зазначили в МЗС, вибір назви «Одеський трикутник» символічний, адже формат був започаткований саме в Одесі у 2022 році, на тлі посилення безпекових викликів у регіоні.

Одним із практичних результатів обговорення стала домовленість про призначення регіональних координаторів. Їхнє завдання — визначити оптимальну регулярність проведення зустрічей, підготувати порядок денний і сформулювати конкретні спільні цілі та проєкти. Це має забезпечити більшу сталість та ефективність тристоронньої взаємодії.

Окрім безпекового виміру, учасники формату приділяють увагу питанням економічного розвитку, модернізації інфраструктури та посилення енергетичної стійкості. Окремо обговорюються спільні ініціативи у транспортній сфері, покликані зміцнити логістичні зв’язки в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Румунії готується до переговорів із Києвом про можливість спільного виробництва українських безпілотників на території Румунії. Така кооперація, за оцінками експертів, могла б посилити обороноздатність як України, так і країн-сусідів.

☝️ Нагадаємо, Зеленський заявив, що нині росія демонструє більшу готовність до завершення війни, ніж раніше. За його словами, наступним логічним кроком має стати координація подальших кроків усіх країн, які підтримують Україну.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Події за минулу добу на Луганщині – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

ВАЖЛИВО

Тестування на ВІЛ, боротьба з туберкульозом і гепатитами: звіт Луганської обласної ради

ЛУГАНЩИНА

Гайдая на засіданні Кабміну вирішено звільнити з посади

ВАЖЛИВО

На Запоріжжі під обстріл потрапили українські рятувальники

ВІЙНА

Кількість загиблих від російського удару по Краматорську зросла

ВАЖЛИВО

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

«Індії байдуже до України»: Трамп погрожує Нью-Делі тарифами

ВАЖЛИВО

рф та Китай почали спільні морські навчання біля Владивостока

ПОДІЇ

Міжнародні резерви України впали на 4,5% – НБУ

ЕКОНОМІКА

На росії відкриють «ринок рабів» для «таких, як вони – невольників»

ПОДІЇ

Трамп ввів 25% мито на товари з Індії через зв’язки з росією

ВАЖЛИВО

Грошова допомога до 800 тис. грн: хто з українців та скільки може отримати

СУСПІЛЬСТВО

Дрон рф влучив у пасажирський автобус на Херсонщині, багато жертв

ВАЖЛИВО

Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"