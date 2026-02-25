Microsoft домовилася зі Starlink про масштабування зв’язку

Компанія Microsoft оголосила про співпрацю між Microsoft і супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для розширення зв’язку по всьому світу. Про це повідомляє CNBC.

📢 «Завдяки нашій співпраці зі Starlink, Microsoft поєднує підключення супутників на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад та партнерствами з місцевими екосистемами», — зазначила головна директорка Microsoft зі сталого розвитку Мелані Накагава у своєму блозі 24 лютого.

За її словами, у межах партнерства зі Starlink та місцевим інтернет-провайдером у Кенії корпорація Microsoft працює над підключенням 450 хабів у країні. Очікується, що ця співпраця підвищить попит на космічні сервіси компанії Маска.

☝️ Наразі SpaceX уже має контракти з Міністерством оборони США та NASA. А компанія Starlink потенційно може вийти на біржу вже цього року.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації України та Microsoft підписали меморандум про співпрацю для розвитку цифрової інфраструктури. До то ж, у планах впровадження інноваційних технологій і посилення екосистеми штучного інтелекту в Україні.

👉Також було повідомлено, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового інтернету Starlink.