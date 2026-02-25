Середа, 25 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

Microsoft домовилася зі Starlink про масштабування зв’язку

Денис Молотов
Microsoft домовилася зі Starlink про масштабування зв’язку
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Компанія Microsoft оголосила про співпрацю між Microsoft і супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для розширення зв’язку по всьому світу. Про це повідомляє CNBC.

📢 «Завдяки нашій співпраці зі Starlink, Microsoft поєднує підключення супутників на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад та партнерствами з місцевими екосистемами», — зазначила головна директорка Microsoft зі сталого розвитку Мелані Накагава у своєму блозі 24 лютого.

За її словами, у межах партнерства зі Starlink та місцевим інтернет-провайдером у Кенії корпорація Microsoft працює над підключенням 450 хабів у країні. Очікується, що ця співпраця підвищить попит на космічні сервіси компанії Маска.

☝️ Наразі SpaceX уже має контракти з Міністерством оборони США та NASA. А компанія Starlink потенційно може вийти на біржу вже цього року.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації України та Microsoft підписали меморандум про співпрацю для розвитку цифрової інфраструктури. До то ж, у планах впровадження інноваційних технологій і посилення екосистеми штучного інтелекту в Україні.

👉Також було повідомлено, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового інтернету Starlink.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Верховній Раді пояснили чому багато депутатів хворі

ВАЖЛИВО

Україна отримала демарш від США після удару по нафтотерміналу рф

ВАЖЛИВО

Двоє водіїв поранені після удару БпЛА в Харківській області

ВІЙНА

Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви – розвідка

ПОДІЇ

Естонія виділяє 11 млн євро Україні через програму PURL

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень, ворог застосував понад 5,7 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику

ВАЖЛИВО

Атомний авіаносець США Gerald R. Ford увійшов у Середземне море

ПОДІЇ

Європарламент підтримав нові гарантії безпеки для України та жорсткіші обмеження для рф

ПОЛІТИКА

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень, знищено 970 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Шмигаль назвав кількість атак росії на українську енергосистему

ВЛАДА

Наслідки російських ударів по Запоріжжю

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 51 бойове зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Понад 100 осель пошкоджено внаслідок удару по Київщині

ВАЖЛИВО

Рада ЄС продовжила санкції проти росії до 2027 року

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"