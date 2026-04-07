Атака на Нікополь: росіяни вдруге за день вдарили по автобусу

Атака з боку російських загарбників на Нікополь із застосуванням безпілотників продовжилася повторним ударом по цивільному транспорту в межах Нікопольського району. Окупаційні російські війська вдруге за день поцілили в автобус, що обслуговує міжміський маршрут. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Telegram 7 квітня.

Унаслідок удару поранення дістали п’ятеро цивільних. Йдеться про одну жінку та чотирьох чоловіків. Їм надають медичну допомогу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

📢 «У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут. Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – зазначив він.

⚠️ Це вже другий випадок за день, коли російські сили атакують цивільний транспорт у Нікопольському районі. Раніше повідомлялося про удар FPV-дрона по маршрутному автобусу в самому Нікополі. Унаслідок тієї атаки загинули чотири людини, ще 16 дістали поранення.

Шостий президент України В. О. Зеленський відреагував на серію ударів по цивільних об’єктах у Нікополі, Херсоні та інших прифронтових населених пунктах.

📢 «Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці. Чотири людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту. Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви. Важливо, що значну частину дронів усе-таки вдається збивати. Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико».

«Такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі. Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх. Вбивці завжди намагаються йти кудись далі. Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя. Дякую всім, хто допомагає Україні!».

Упродовж останніх днів Нікополь та інші населені пункти області зазнають регулярних ударів безпілотників. Цивільна інфраструктура та транспорт залишаються серед цілей атак. На місцях подій працюють екстрені служби, триває фіксація наслідків та надання допомоги постраждалим.

Одна людина загинула і ще одна дістала поранення внаслідок російського дронового удару 5 квітня по цивільному автомобілю в місті Нікополь.