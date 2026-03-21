Вчені створили матеріал для квантових технологій нового рівня

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Google Quantum AI / квантовий комп'ютер під назвою Willow.

Китайські дослідники представили новий рідкісноземельний матеріал, здатний досягати температур, близьких до абсолютного нуля, без використання дефіцитного гелію-3. Про це повідомляє South China Morning Post. Це відкриття вже називають потенційним проривом у галузі квантових технологій і надчутливих сенсорів.

Розробку здійснили науковці Chinese Academy of Sciences у співпраці з іншими дослідницькими установами. Їм вдалося створити компактну систему охолодження без рухомих частин, яка базується на новому матеріалі — сплаві EuCo₂Al₉.

☝️ Ключова особливість технології полягає у використанні методу адіабатичного розмагнічування — фізичного процесу, під час якого матеріал спочатку нагрівається під впливом магнітного поля, а після його зняття різко охолоджується.

На відміну від традиційних кріогенних систем, новий підхід не потребує гелію-3 — рідкісного ізотопу, який широко застосовується у сучасних установках для досягнення наднизьких температур.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, новий матеріал дозволив досягти температури на рівні 106 мілікельвінів, що є одним із найкращих результатів серед металевих систем.

☝️ Крім того, сплав демонструє значно вищу теплопровідність порівняно з традиційними матеріалами, що вирішує ключову проблему — ефективне відведення тепла.

Технологія має широкий потенціал застосування: від охолодження квантових чипів до використання у космічних місіях. Завдяки компактності та незалежності від рідкісних ресурсів, такі системи можуть зробити квантові комп’ютери більш доступними та ефективними.

Також подібні рішення відкривають перспективи створення автономних систем охолодження для космосу, де традиційні технології є складними або громіздкими.

👉 Нагадаємо, китайські дослідники представили літієву батарею рідинно-твердотільного типу, здатну стабільно функціонувати за температури –34 °C.

