Ворог атакував «швидку» та цивільну інфраструктуру на Сумщині

На Сумщині зафіксовано черговий удар по «швидкій», внаслідок якого постраждали медичні працівники. Безпілотник російських загарбників влучив у медичний автомобіль у Глухівській громаді. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у своєму Телеграм-каналі.

У результаті атаки удар по швидкій на Сумщині призвів до травмування трьох чоловіків, які працювали в медичному автомобілі. Їм надали необхідну допомогу, їхній стан не загрожує життю.

📢 «Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає. Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні», — зазначив він.

Водночас стало відомо про загибель 29-річної жінки, яка раніше зазнала тяжких поранень під час обстрілу Шосткинського району. Її у критичному стані доправили до Києва, де лікарі понад тиждень боролися за її життя, однак врятувати її не вдалося.

☝️ Загалом протягом доби на території Сумської області зафіксовано понад 70 обстрілів у 19 населених пунктах 12 територіальних громад.

Серед постраждалих:

у Свеській громаді поранено 59-річного чоловіка;

у Глухівській громаді — троє травмованих внаслідок атаки на медичний транспорт;

у Хутір-Михайлівській громаді — 17-річний хлопець, який підірвався на міні;

у Хотінській громаді — двоє поранених через вибух;

у Сумській громаді — троє дітей отримали медичну допомогу після атаки 10 квітня.

Пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури в низці громад, зокрема в Есманьській, Великописарівській, Білопільській, Юнаківській та інших.

У Глухівській громаді пошкоджено транспортні засоби, включно з автомобілем швидкої допомоги.

Повітряна тривога в області тривала понад 12 годин.