По Краматорську росіяни завдали масованого авіаудару, наслідки

Денис Молотов
Фото: наслідки російського авіаудару по Краматорську, Донеччина / ДСНС Донецької області / 11.04.2026

Зранку 11 квітня російські війська здійснили авіаудар по Краматорську, внаслідок якого постраждали щонайменше 10 мирних жителів. Обстріл відбувся близько 9:45 і був спрямований по центральній частині міста. Про це повідомила Національна поліція України, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та рятувальники ДСНС у Донецькій області.

За попередніми даними, авіаудар по Краматорську здійснено із застосуванням чотирьох авіабомб ФАБ-250 з модулем УМПК. Одна з бомб влучила у багатоквартирний житловий будинок.

📢 У Національній поліції повідомили, що серед постраждалих – шість чоловіків і чотири жінки віком від 29 до 89 років. Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 17 багатоквартирних будинків та близько десятка автомобілів. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.

На місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та всі профільні екстрені служби.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін підтвердив масштаби атаки:

📢 «Щонайменше 10 людей поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. Вже зранку росіяни скинули на місто 3 авіабомби — одна з них поцілила в житловий будинок. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо. Оце і є вся ціна російським балачкам про «перемир’я» — вони прийшли сюди вбивати і нищити. Ніякий мир їм не потрібен. За кожен воєнний злочин будуть відповідати!».

☝️ У ДСНС додали, що рятувальникам вдалося врятувати трьох людей із заблокованих квартир. В одному з будинків виникла пожежа на другому та четвертому поверхах, яку ліквідували на площі 22 квадратні метри.

У відомстві зазначили:

📢  «Сьогодні ворог вкотре завдав удару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранення отримали 10 людей, пошкоджено 17 багатоквартирних будинків та 12 автомобілів. В одному з будинків виникла пожежа квартир на 2-му та 4-му поверхах. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 22 кв. м та врятували 3 людей із заблокованих квартир».

Нагадаємо
  • Раніше повідомлялося, що вночі Одеса зазнала масованої атаки ударними безпілотниками — відомо про загиблих і поранених, а також значні руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
  • У Херсоні зафіксовано чергову атаку на цивільний транспорт. Ворожий удар по тролейбусу у Херсоні відбувся вдень 11 квітня.
  • У Сумах дрони рф вдарили по житлових будинках у п’ятницю ввечері, 10 квітня, спричинивши поранення серед цивільного населення.
