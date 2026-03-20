cPanel і Plesk більше не працюватимуть на росії

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Американська компанія WebPros припиняє обслуговування клієнтів на росії та Білорусі. Йдеться про популярні системи управління серверами та сайтами — cPanel і Plesk. Повідомляє техноресурс habr.com з посиланням на пропагандистські російські медіа.

За інформацією російських ЗМІ, відповідні повідомлення вже отримали клієнти на росії. У листах зазначено, що обмеження запроваджені у зв’язку з дотриманням міжнародних експортних правил і санкційного законодавства.

Користувачі зможуть користуватися сервісами до 31 березня 2026 року. При цьому впродовж цього періоду плата за підписки стягуватися не буде, однак після зазначеної дати всі активні підписки буде повністю припинено.

Джерела на IT-ринку повідомляють, що аналогічні обмеження поширюються і на клієнтів компанії з Білорусі.

☝️ Панелі управління хостингом — це програмне забезпечення, яке дозволяє адмініструвати сервери та сайти через графічний інтерфейс без необхідності використання командного рядка.

За оцінками Рег.ру, у доменних зонах ru і рф досі функціонують щонайменше 50 тисяч сайтів, що працюють через ці панелі. Тепер їхнім власникам доведеться шукати альтернативні рішення.

Водночас ще у 2017 році близько 70% ринку росії та країн снд займала російська панель управління ispmanager, яка може стати одним із варіантів для переходу.

📌 Також нагадаємо, що блокування Telegram почали фіксувати користувачі на росії. Месенджер практично перестав працювати з російських IP-адрес без використання VPN.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

