Трамп пригрозив знищенням іранських катерів у зоні блокади

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові готові знищувати іранські ударні катери, що належать «залишкам» ВМС Ірану у разі їх наближення до кораблів США. Відповідну заяву Дональд Трамп оприлюднив у власній соцмережі Truth Social.

📢 «Іранський флот лежить на дні моря, повністю знищений — 158 кораблів. Ми не завдавали ударів по невеликій кількості їхніх кораблів, які самі іранці називають швидкохідними ударними катерами, оскільки ми не вважали їх серйозною загрозою. Попереджаю, що якщо якийсь із цих катерів наблизиться до зони здійснення блокади, то ми їх негайно знищимо», — написав він.

Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 13.04.2026

За словами глави Білого дому, більші кораблі військово-морських сил Ірану були знищені під час спільної операції США та Ізраїлю.

☝️ Чергова заява Трампа фактично підтверджує готовність Вашингтона до подальшої ескалації в акваторії Ормузької протоки. Водночас Іран раніше заявляв про готовність завдавати ударів по американських суднах у разі блокування протоки.

Зокрема, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) попередив, що будь-яке наближення іноземних військових кораблів до регіону розцінюватиметься як порушення режиму припинення вогню.

Раніше Трамп також повідомляв про знищення дев’яти військових кораблів Ірану в ході попередніх операцій.

👉 Також повідомлялось, що попри серію ударів з боку США та Ізраїлю, ядерна програма Ірану зберегла потенціал для відновлення.

