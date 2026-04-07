ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

Денис Молотов
Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Понад 700 тисяч гривень спрямовано на підтримку військових і їхніх дітей у Кремінській громаді. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 7 квітня.

У межах Програми соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин на 2026 рік матеріальну допомогу нададуть за кількома напрямами:

  • Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень 01
    Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 07.04.2026

    На лікування та оперативне втручання — 595 000 грн (5 отримувачів);

  • Діючим військовослужбовцям, які мають дітей до 17 років — 50 000 грн (8 отримувачів, по 5 000 грн щопівроку на кожну дитину);
  • Мобілізованим у 2026 році — 60 000 грн (2 отримувачі).

Загальна сума допомоги становить понад 700 тисяч гривень.

☎️ Для консультацій щодо отримання підтримки можна звертатися за номером телефону:

  • 099-091-91-16.

👉 Також нагадаємо, що допомога від Марківської громади у першому кварталі 2026 року перевищила один мільйон гривень. Кошти спрямували на підтримку військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрон рф влучив у багатоповерхівку в Харкові: постраждали дві жінки

ВІЙНА

Найбільше родовище Ізраїлю відновило видобуток газу

ПОЛІТИКА

Новий лідер Ірану у критичному стані: деталі розвідки

ПОЛІТИКА

На Сумщині дрон рф вдарив по підприємству: є постраждалі

ВІЙНА

У Криму впав Ан-26: 30 загиблих військових рф

ВАЖЛИВО

Дрон рф влучив у багатоповерхівку в Харкові: пожежа на двох поверхах, двоє постраждалих

ВАЖЛИВО

Чому Україна зараз фактично не може отримати комплекси ПРО THAAD, про які говорив Зеленський

ПОДІЇ

У Львові інспектору митниці оголосили підозру в умисному вбивстві працівника ТЦК

ВАЖЛИВО

У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем

ВАЖЛИВО

У Херсоні дрон рф атакував цивільне авто: є загиблі

ВІЙНА

Боїв на фронті за добу поменшало – карта від Генштабу за напрямками

ПОДІЇ

рф атакувала захід України дронами – уражено агропідприємство і критичну інфраструктуру, є перебої з поїздами та світлом

ПОДІЇ

Демократи ініціювали імпічмент міністра війни США Піта Геґсета

ВАЖЛИВО

Поліцейський збив насмерть пішохода в Івано-Франківську і втік

КРИМІНАЛ

Макрон закликав Світ перестати залежати від США чи Китаю

ПОЛІТИКА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип