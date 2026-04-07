Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

Понад 700 тисяч гривень спрямовано на підтримку військових і їхніх дітей у Кремінській громаді. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 7 квітня.
У межах Програми соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин на 2026 рік матеріальну допомогу нададуть за кількома напрямами:
На лікування та оперативне втручання — 595 000 грн (5 отримувачів);
- Діючим військовослужбовцям, які мають дітей до 17 років — 50 000 грн (8 отримувачів, по 5 000 грн щопівроку на кожну дитину);
- Мобілізованим у 2026 році — 60 000 грн (2 отримувачі).
☎️ Для консультацій щодо отримання підтримки можна звертатися за номером телефону:
- 099-091-91-16.
