Підтримка військових: Кремінська громада спрямувала понад 700 тисяч гривень

Понад 700 тисяч гривень спрямовано на підтримку військових і їхніх дітей у Кремінській громаді. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 7 квітня.

У межах Програми соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин на 2026 рік матеріальну допомогу нададуть за кількома напрямами:

На лікування та оперативне втручання — 595 000 грн (5 отримувачів);

Діючим військовослужбовцям, які мають дітей до 17 років — 50 000 грн (8 отримувачів, по 5 000 грн щопівроку на кожну дитину);

Мобілізованим у 2026 році — 60 000 грн (2 отримувачі).

Загальна сума допомоги становить понад 700 тисяч гривень.

☎️ Для консультацій щодо отримання підтримки можна звертатися за номером телефону:

099-091-91-16.

👉 Також нагадаємо, що допомога від Марківської громади у першому кварталі 2026 року перевищила один мільйон гривень. Кошти спрямували на підтримку військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин.