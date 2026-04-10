У війні з Іраном загинули близько 4,1 тисячі осіб – ООН

Денис Молотов
Фото ілюстративне: Труни з тілами загиблих в Ірані внаслідок однієї з атак. Фото: Handout/Getty Images

Втрати через війну на Близькому Сході продовжують зростати, охоплюючи як військових, так і цивільне населення. За інформацією видання Bild із посиланням на дані ООН, станом на 10 квітня кількість загиблих унаслідок конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном сягнула приблизно 4,1 тисячі осіб.

Зазначається, що найбільших втрат зазнав Іран, де загинули близько 2,4 тисячі осіб. У Лівані, який також постраждав від бойових дій, кількість жертв становить орієнтовно 1,7 тисячі осіб.

Втрати у цій війні включають не лише загиблих, а й значну кількість поранених. Згідно з останніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), травм зазнали майже 45,7 тисячі осіб. До цієї цифри входять також близько 7 тисяч осіб, які постраждали внаслідок іранських атак на території Ізраїлю, починаючи з 28 лютого.

☝️ Водночас гуманітарна ситуація різко погіршується через масштабне переміщення населення. Загалом приблизно 4,25 мільйона людей були змушені залишити свої домівки. З них близько 3,2 мільйона перебувають в Ірані, ще понад 1 мільйон — у Лівані.

Втрати оцінюються на основі даних, які ВООЗ зазвичай отримує від національних урядів. При цьому організація не уточнює конкретні джерела для наведених показників, що може впливати на точність остаточних оцінок.

Раніше повідомлялося, що серед військових США також є втрати: щонайменше 13 американських військовослужбовців загинули під час бойових дій. Крім того, понад 360 громадян США отримали поранення різного ступеня тяжкості.

