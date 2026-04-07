Обстріл Херсона: загиблі та поранені у Корабельному районі

Російські загарбники вбили трьох людей у Корабельному районі Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у вівторок, 7 квітня.

Близько 10:50 окупанти вкрили вогнем житлову забудову. Внаслідок ударів травми, несумісні з життям, дістали жінки 72 і 71 року та 60-річний чоловік.

📢 «росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей. Близько пів години окупанти безперервно били по житловій забудові. Через численні «прильоти» пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках. Ці обстріли забрали життя трьох літніх херсонців. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким», — йдеться у повідомленні ОВА.

Також «швидка» доставила до лікарні трьох поранених: жінок віком 71 і 57 років та 72-річного чоловіка.

Трохи пізніше в ОВА повідомили про госпіталізацію ще двох херсонців. 60-річний чоловік дістав травматичну ампутацію пальця стопи, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. У 81-річного чоловіка діагностували уламкові поранення обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Загалом семеро поранених (чотири жінки та троє чоловіків) перебувають під наглядом лікарів.

До лікарні також звернулися двоє людей, яких напередодні близько 13:00 росіяни атакували з БпЛА типу «Молнія» у Корабельному районі Херсона. 38-річна жінка та 39-річний чоловік попередньо дістали вибухові травми. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Попередні інциденти

6 квітня в Херсоні російський снаряд влучив у двір звичайної багатоповерхівки. Загинула літня жінка, ще троє людей зазнали поранень. А за день до цього росіяни вбили медсестру в Корабельному районі Херсона.