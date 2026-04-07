Трамп: ціла цивілізація сьогодні загине вночі в Ірані

Заява Трампа щодо ситуації в Ірані пролунала на тлі різкого загострення напруження в регіоні та повідомлень про можливі військові дії. Президент США Дональд Трамп опублікував відповідний допис у власній соціальній мережі Truth Social увечері 7 квітня.

📢 «Ціла цивілізація сьогодні загине вночі, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де переважають інші, розумніші та менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове, хто знає? Ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Боже, благослови великий народ Ірану!», – написав він.

Заява Трампа з’явилася на тлі інформації про вибухи на іранському острові Харк, який відіграє ключову роль у нафтовому експорті країни. За даними журналіста Axios Барака Равіда, на острові пролунали вибухи.

📢 «Військові США завдали ударів по військових цілях на острові Харг, повідомив американський чиновник», – зазначив Равід у соцмережі X (колишній Twitter).

ℹ️ Острів Харк є стратегічно важливим об’єктом, через який проходить до 90% нафтового експорту Ірану. Будь-які удари по цій інфраструктурі можуть мати значний вплив на економічну ситуацію в країні та регіоні.

Нагадаємо

Напередодні президент США також заявляв про можливість масштабних ударів по інфраструктурі Ірану. Зокрема, йшлося про знищення мостів та електростанцій у разі невиконання вимог щодо відкриття Ормузької протоки.

Дедлайн, озвучений американською стороною, встановлено до 20:00 7 квітня (03:00 8 квітня за київським часом). Водночас у медіа з’являлася інформація про можливість відтермінування ударів з боку США з метою надання часу для дипломатичних переговорів.