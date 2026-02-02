Понеділок, 2 Лютого, 2026
Україна вводить авторизацію Starlink: відповідь на загрозу з боку рф

Денис Молотов
Україна вводить авторизацію Starlink: відповідь на загрозу з боку рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів супутникового інтернету Starlink. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram у понеділок, 2 лютого.

☝️ За словами урядовця, це рішення стало відповіддю на використання російськими військами терміналів Starlink на безпілотниках.

📢 «Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях», — пояснив Федоров.

Міністр зазначив, що єдиним ефективним технічним рішенням у цій ситуації є запровадження «білого списку» та обов’язкова авторизація всіх терміналів Starlink.

📢 «З ініціативи українського уряду ми втілюємо це рішення у взаємодії зі SpaceX», — наголосив Федоров.

За його словами, процедура реєстрації для цивільних користувачів буде максимально простою.

🔹 Фізичним особам достатньо одного візиту до найближчого ЦНАПу.
🔹 Для бізнесу передбачено онлайн-алгоритм верифікації терміналів через портал Дія.

⚠️ Водночас військовослужбовцям не потрібно звертатися до ЦНАПів. Для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через систему DELTA. Також не вимагається ставити власні термінали на баланс військових частин або передавати дані облікових записів — достатньо внести пристрій до білого списку Starlink, щоб уникнути блокування.

Федоров підкреслив, що завдяки цьому механізму Україна:

✔️ зберігає стабільний зв’язок для громадян;
✔️ посилює національну безпеку;
✔️ позбавляє ворога технологічних переваг.

📢 «Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та захистити об’єкти критичної інфраструктури», — додав міністр.

📄 Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів Starlink обіцяють оприлюднити найближчим часом.

👉 Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що російські війська дедалі частіше використовують Starlink на ударних дронах, намагаючись обходити українську ППО. У зв’язку з цим Міноборони України звернулося до компанії SpaceX для розв’язання проблеми.

Згодом радник міністра оборони з технологічних питань Сергій Бескрестнов повідомив, що SpaceX уже обмежила функціональність Starlink у низці регіонів, запровадивши перші заходи протидії використанню російських терміналів на безпілотниках.

