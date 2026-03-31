ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЗСУ отримали новий дрон-перехоплювач Швідун

Денис Молотов
Фото: Міноборони України / безпілотний авіаційний комплекс «Швідун» / 31.03.2026

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройні сили України безпілотний авіаційний комплекс «Швідун». Йдеться про вітчизняну розробку, створену для боротьби з ворожими дронами. Про це повідомила пресслужба відомства у вівторок, 31 березня.

Комплекс розроблено спеціально для ураження ударних безпілотників типу «Shahed-136», а також їхніх модифікацій «Герань» і «Гербера». Крім того, він здатен перехоплювати розвідувальні дрони «Zala», «Supercam» і «Скат».

⚙️ Технічні характеристики

Безпілотний авіаційний комплекс «Швідун» виготовлений із міцного композитного матеріалу. Його основні параметри:

  • вага — близько 8 кг;
  • розмах крил — майже 2 метри;
  • висота польоту — до 6 км;
  • швидкість — понад 250 км/год;
  • радіус дії — понад 70 км.

Такий радіус дозволяє ефективно прикривати повітряний простір над містами.

💡 Технологічні особливості

Завдяки інноваційним рішенням корпус дрона не має флатеру (вібрацій) на високих швидкостях, що забезпечує стабільну роботу камери та чітке зображення для оператора.

Попри високу максимальну швидкість, «Швідун» має низьку швидкість зльоту і посадки. Це дає можливість безпечно приземлити апарат у разі втрати цілі та повторно використовувати його.

Ефективність і застосування

Тривалість польоту перевищує дві години. У Міноборони зазначають, що перші борти вже виконують завдання із захисту українських міст.

За наявними даними, «Швідун» демонструє один із найвищих показників ураження серед українських дронів-перехоплювачів. За його допомогою вже знищено близько сотні ворожих безпілотників.

Масштабування дронів-перехоплювачів є одним із ключових елементів оборонної стратегії України. Мета — забезпечити виявлення 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплення щонайменше 95% ракет і дронів.

Раніше повідомлялося, що у березні кількість бойових вильотів таких безпілотників, як і число знищених цілей, зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

👉 Також з’явилась інформація, що ефективність знищення ворожих «шахедів» українськими дронами-перехоплювачами наразі сягає 68% і, за прогнозом, має підвищуватися.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип