Трамп: є план швидкого знищення всіх мостів і електростанцій Ірану

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають план швидкого знищення «усіх мостів і електростанцій» Ірану, якщо ультиматум про відкриття Ормузької протоки не буде виконаний. Про це він сказав на пресконференції 6 квітня, повідомляє CNN.

За словами Трампа, США можуть повністю зруйнувати зазначені об’єкти за лічені години.

📢 «Я маю на увазі цілковите руйнування до 12 години (опівночі за Північноамериканським східним часом). І це станеться за чотири години – якщо ми захочемо це зробити», — запевнив президент. Водночас він додав, що «ми б не хотіли, щоб це сталося».

Напередодні Трамп оголосив новий дедлайн виконання ультиматуму Ірану — 20:00 за Північноамериканським східним часом (3:00 ночі середи за Києвом).

Останніми днями американський лідер неодноразово погрожував масованими ударами, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку.

👉 Також було повідомлено, що у четвер, 2 квітня 2026 року, в Ірані внаслідок атаки було повністю зруйновано міст B1 — важливу транспортну артерію, яка з’єднувала Тегеран із західними регіонами країни.

