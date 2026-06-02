Масована атака на Дніпро: велика кількість жертв, руйнування

Окупаційні російські війська здійснили черговий акт жорстокого терору проти мирного населення Дніпропетровщини, завдавши масованого комбінованого удару з використанням ракетного озброєння та ударних безпілотників. Ворог цілеспрямовано поцілив по щільній житловій забудові обласного центру, а також застосував підступну тактику повторного удару по цивільних об’єктах, коли туди прибули перші розрахунки рятувальників. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, мер Дніпра Борис Філатов, ДСНС та Дніпропетровська обласна прокуратура.

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпро та громади області зафіксовано велику кількість жертв і масштабні руйнування. За останніми даними, кількість загиблих безпосередньо у Дніпрі досягла 12 людей, серед яких є маленькі діти та співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місцях влучань безперервно триває важка пошуково-рятувальна операція. Екстрені служби розбирають завали зруйнованих будівель, під якими досі можуть перебувати заблоковані мешканці.

Хроніка та динаміка зростання кількості жертв у Дніпрі

Повітряна атака розпочалася посеред ночі, а перші офіційні повідомлення від голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та мера міста Бориса Філатова надходили майже кожні десять хвилин, фіксуючи стрімке погіршення ситуації в міру розбору руїн.

Динаміка виявлення загиблих та поранених у місті виглядала так:

Перші нічні години. Повідомлялося про госпіталізацію 73-річної жінки у важкому стані, яка згодом, на жаль, померла в реанімації. Також були поранені 28-річна жінка та 33-річний чоловік. На ранок кількість травмованих стрімко зросла до 16, а потім і до 25 осіб;

О 02:00 ночі стало відомо, що одна людина дістала поранень через ворожу атаку на Дніпро. Це 73-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Також пізніше було вже троє постраждалих у Дніпрі. Окрім 73-річної жінки, поранені жінка 28 та чоловік 33 років. Усі троє госпіталізовані. Одна жінка “важка”, решта – в стані середньої тяжкості.

📢 «На жаль, у лікарні померла 73-річна жінка, поранена під час російської атаки на Дніпро. Щирі співчуття рідним. Двоє людей госпіталізовані. Медики поряд і надають всю необхідну допомогу», – повідомив очільник ОВА.

Стан на 9:00. Кількість загиблих досягла 7 осіб. У лікарні помер 60-річний чоловік, чиї травми виявилися несумісними з життям. Рятувальники дістали з-під завалів понівеченої чотириповерхівки тіло маленького хлопчика 2023 року народження (дитині було всього близько трьох років);

Кількість загиблих досягла 7 осіб. У лікарні помер 60-річний чоловік, чиї травми виявилися несумісними з життям. Рятувальники дістали з-під завалів понівеченої чотириповерхівки тіло маленького хлопчика 2023 року народження (дитині було всього близько трьох років); Зведення на 10:30. Кількість жертв зросла до 9 осіб. Поранень зазнали 37 містян, серед яких четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка потрапили до лікарень, а 14-річна дівчинка була направлена на амбулаторне лікування;

Кількість жертв зросла до 9 осіб. Поранень зазнали 37 містян, серед яких четверо дітей: хлопці 6 і 16 років та 13-річна дівчинка потрапили до лікарень, а 14-річна дівчинка була направлена на амбулаторне лікування; Підсумкові дані (12:00 – 13:00). Рятувальники виявили під руїнами чотириповерхового будинку тіла ще двох жінок та 8-річного хлопчика. Таким чином, загальна кількість загиблих у Дніпрі становить 12 людей, з яких двоє — діти. Постраждали 37 осіб, 22 з них залишаються у міських лікарнях з осколковими пораненнями, переломами та рваними ранами.

1 з 32

За офіційними даними Офісу генерального прокурора України:

“Внаслідок обстрілу семеро людей загинули, ще 34 – зазнали поранень, серед них двоє дітей. Пошкоджено підприємства, пожежну частину, житлові будинки та автомобілі”, – повідомили в прокуратурі.

За словами голови ОВА Олександра Ганжі, 22-річний хлопець та 71-річна жінка у важкому стані.

“24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома”, – уточнив він.

ОНОВЛЕНО: На одній із локацій у м. Дніпро з-під завалів дістали тіло хлопчика 2023 р. н. Загалом внаслідок масованої атаки на місто загинуло 9 людей.

1 з 5

Повторний удар по рятувальниках та масштаби руйнувань

Окремим проявом цинізму став обстріл логістики екстрених служб. У ДСНС офіційно підтвердили, що під час виконання службових обов’язків загинув їхній співробітник.

📢 «Вночі ворог атакував місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, унаслідок чого загинув рятувальник», – йдеться у повідомленні відомства.

Житловий фонд та цивільна інфраструктура міста зазнали безпрецедентних пошкоджень. Ситуацію детально описав мер Дніпра Борис Філатов:

📢 «Чергова безсонна ніч. Оновлені зведення надходять кожні десять хвилин.

…Після того, як російські нелюди вкотре вдарили по щільній житловій забудові, понівечено щонайменше 49 будинків. З них 7 практично зруйновані вщент. Постраждали також декілька закладів освіти та трамваї. Обстеження ще тривають. Утім кількість самих лише вибитих вікон вже сягає понад 650.

…Але найстрашніше — людські втрати. Мої співчуття родинам, які втратили близьких. Ще декілька людей зараз також не виходять на зв’язок. Біль та ненависть», – написав очільник міста.

Згодом мер уточнив, що кількість пошкоджених будинків зросла до 50, вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 приватних машин. Крім того, на зв’язок досі не виходять щонайменше 6 мешканців будинку. На місцях працюють близько двох десятків одиниць важкої комунальної техніки.

1 з 7

Географія обстрілів: під ударом п’ять районів області

Окрім обласного центру, внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровщину постраждали ще чотири райони області. Ворог застосовував як важкі ракети, так і дрони-камікадзе.

Наслідки зафіксовані у таких громадах:

Кам’янське. Ворог понівечив місцеву адмінбудівлю та багатоквартирні житлові будинки, виникли пожежі в одно- та п’ятиповерхівці. Поранення отримали три людини: 50-річний чоловік, 49-річна жінка та 72-річна жінка, яка зазнала опіків. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості; Нікопольщина. Під ударами перебували районний центр, а також Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Там зафіксовано суттєві пошкодження багатоквартирних та приватних осель; Синельниківщина. росіяни цілили по території Васильківської громади, внаслідок чого зайнялася велика будівля, що наразі не експлуатується; Криворіжжя. Противник завдав ударів по Апостолівській громаді, де також виникла локальна пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці.

1 з 7

Цей кривавий наліт став частиною ширшої хвилі повітряного терору рф. Нагадаємо, внаслідок паралельної масованої атаки росії на Київ кількість загиблих цивільних також зросла до 5 людей, а поранених — до 65 осіб. Правоохоронці фіксують докази злочинів для міжнародних судів.