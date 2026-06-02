Наслідки російської атаки на Київ: загиблі, поранені, руйнування

Окупаційні російські війська здійснили один із наймасштабніших комбінованих обстрілів української столиці, застосувавши широкий спектр ракетного озброєння та ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Головною ціллю ворога знову стала густонаселена цивільна інфраструктура, житлові багатоповерхівки та соціальні об’єкти у більшості адміністративних районів міста.

Внаслідок масованої атаки росії на Київ кількість загиблих зросла до 5 людей, а загальна кількість постраждалих сягнула 65 осіб. Про це сьогодні, 2 червня, офіційно повідомив міський голова Віталій Кличко, оновивши дані щодо госпіталізації.

📢 «Екстрені служби працюють на місцях, продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки на Київ. У різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення, 4 медзаклади.

Постраждали в столиці наразі 65 людей. З них — троє дітей. 38 поранених госпіталізували. Люди продовжують звертатися до медиків. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу», – повідомив мер столиці.

На місцях влучань та падіння уламків продовжують працювати великі загони рятувальників, медики екстреної допомоги, вибухотехніки та комунальні служби міста.

Дані міської влади та госпіталізація поранених

За попередньою інформацією мерії, навантаження на київські профільні лікарні та реанімаційні відділення протягом нічного та ранкового періодів було критичним. Медичні бригади працювали у безперервному режимі.

Очільник міста Віталій Кличко оприлюднив попередню медичну статистику та наголосив, що інформацію буде оновлюватись:

📢 «58 постраждалих у столиці. З них 40 медики госпіталізували. В тому числі двох дітей», – зазначав він.

Трохи пізніше мер повідомив про втрату ще одного людського життя, за яке до останнього виборювали лікарі:

📢 «Один постраждалий помер у лікарні. Внаслідок атаки на столицю 2 червня — пʼятеро загиблих», – додав міський голова.

Загальна кількість поранених киян за уточненими даними з урахуванням усіх амбулаторних звернень наразі становить 65 людей.

Масштабна географія руйнувань у розрізі районів столиці

Внаслідок масованої атаки на місто серйозні пошкодження, руйнування та пожежі різного ступеня складності були офіційно зафіксовані у різних районах Києва.

Ситуація на місцях падіння уламків та влучань зафіксована спецслужбами у таких локаціях:

Подільський район. Внаслідок повторного влучання ворожої ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал тримальних конструкцій та руйнування верхніх поверхів. На дах іншої 9-поверхівки впали уламки, спричинивши загоряння покрівлі та масове пошкодження скління вікон. Також через уламки БпЛА виникла велика пожежа на території нежитлової забудови з розповсюдженням на сусідні будівлі. На відкритій території комунального підприємства пошкоджено склад і автомобілі.

Шевченківський район. Падіння уламків спричинило сильну пожежу в нежитловій 3-поверховій будівлі. Зафіксовано часткове пошкодження даху та фасаду житлової 9-поверхівки. Крім того, внаслідок влучання уламків у 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Також виникли пожежі у 2 інших нежитлових приміщеннях району.

Голосіївський район. Сталося серйозне руйнування 2-го та 3-го поверхів будівлі діючої поліклініки. На відкритій території одного з торговельних майданчиків палали кілька автомобілів, зафіксовано пожежі в офісних приміщеннях, МАФах та руйнацію великого бізнес-центру.

Солом'янський район. Уламки поцілили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння у 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів (за даними ДСНС — на рівні 9 поверху, де рятувальники успішно деблокували чоловіка). Виникли пожежі у 2 приватних житлових будинках та на території нежитлової забудови.

Святошинський район. Сталося загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку з пошкодженням фасаду, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови. Незначно пошкоджено покрівлю іншої 9-поверхівки.

Дарницький та Оболонський райони. У Дарницькому районі через уламки БпЛА виникло загоряння на території АЗС. В Оболонському районі уламки впали на відкритих територіях біля двох дитячих садочків та спричинили пожежу побутівки на будівництві.

Печерський район. Зафіксовано незначні ушкодження конструкцій на території незавершеного будівництва.

Звіт ДСНС: перебіг рятувальної операції

Служба порятунку оприлюднила детальну хронологію протистояння наслідкам ворожих ударів. До ліквідації було залучено максимальний склад пожежних розрахунків.

Згідно з попередніми офіційним повідомленням ДСНС, ситуацію вдалося повністю взяти під контроль:

📢 «Київ: внаслідок російського обстрілу 02 червня, 3 особи загинули, постраждало 35 осіб, з них троє дітей. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах. Наразі відомо про 3 загиблих осіб та 35 постраждалих, з них 3 дітей», – йшлося у першому ранковому зведенні відомства.

У подальших повідомленнях рятувальники уточнили, що у Подільському та Шевченківському районах першочергові рятувальні та пошукові роботи вже повністю завершені. Вогнеборці ліквідували складні пожежі в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Рятувальники продовжують ліквідовувати локальні наслідки нічного та ранкового російського обстрілу, розчищаючи вулиці від уламків ракет та допомагаючи містянам. Інформація щодо руйнувань продовжує ретельно оновлюватися.

Мешканців столиці наполегливо закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки загроза повторних комбінованих нальотів залишається актуальною.