У Франції червнева спека забрала життя майже 3000 людей

Аномальна хвиля тепла, яка охопила Французьку Республіку наприкінці червня, спричинила катастрофічні наслідки для здоров’я населення. Лише у столичному регіоні Іль-де-Франс у період з 22 по 28 червня зафіксували практично 3000 смертей. Цей показник більш ніж удвічі перевищує середній рівень смертності, характерний для цієї пори року.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde, посилаючись на офіційний звіт Національного агентства громадського здоров’я Франції (Santé publique France).

Рівень смертності зріс на 122%

За даними французьких аналітиків, поточна червнева хвиля тепла виявилася набагато небезпечнішою, ніж прогнозували експерти. Кількість зафіксованих летальних випадків перевищила очікуваний за звичайних погодних умов показник на 122%.

Порівняння з попередніми роками та оцінками:

Історичний максимум: за своєю тривалістю та інтенсивністю ця хвиля перевершила навіть катастрофічну спеку 2003 року. Раніше те літо вважалося безпрецедентним для сучасної Франції.

за своєю тривалістю та інтенсивністю ця хвиля перевершила навіть катастрофічну спеку 2003 року. Раніше те літо вважалося безпрецедентним для сучасної Франції. Уточнення даних: На початку липня Santé publique France публікувало лише попередні розрахунки. Тоді повідомлялося про понад 2 тисячі надмірних смертей по всій країні, а зростання смертності в Паризькому регіоні оцінювали у 62%. Проте ті цифри спиралися виключно на електронні свідоцтва про смерть і виявилися неповними.

Оприлюднена сьогодні статистика є найточнішою та остаточною оцінкою медичних наслідків червневого погодного колапсу для мешканців столиці та прилеглих департаментів.

Французькі медичні фахівці та епідеміологи дали детальні роз’яснення щодо структури смертності під час погодних аномалій. За їхніми словами, негативні наслідки тривалого перебування під дією високих температур не обмежуються лише раптовими випадками важкого зневоднення чи гострої гіпертермії.

Сильний тепловий стрес суттєво перевантажує серцево-судинну та дихальну системи людини. Погіршення загального стану здоров’я, яке провокують високі температурні показники, часто має накопичувальний ефект. Воно може призвести до загострення хронічних хвороб та проявитися у вигляді летального результату лише через кілька днів після завершення пікових температур.

Енергетична криза на тлі спеки

Екстремальні погодні умови завдали серйозного удару не лише по здоров’ю людей, а й по критичній інфраструктурі європейської країни.

Нагадаємо, 12 липня державна енергетична компанія Франції була змушена повністю зупинити роботу трьох ядерних реакторів. Такі екстрені обмеження запровадили через критичне підвищення температури води у французьких річках. Цю воду традиційно використовують для безпечного охолодження енергетичних станцій. Ще вісім французьких атомних реакторів продовжують функціонувати, проте їхню робочу потужність довелося суттєво знизити задля уникнення аварійних ситуацій.

👉 Також раніше стало відомо, що у 2024 році середня глобальна температура вперше перевищила символічну межу у 1,5°C, визначену Паризькою кліматичною угодою як критичний показник для стабільності екосистем планети.